Ο Νίκολας Κέιτζ κάνει τον Spider-Man ασπρόμαυρο φιλμ νουάρ

Ο Νίκολας Κέιτζ μπαίνει στο σύμπαν του Spider-Man με τον πιο παράξενα ταιριαστό τρόπο: όχι ως ακόμη ένας λαμπερός υπερήρωας, αλλά ως κουρασμένος ιδιωτικός ντετέκτιβ σε μια Νέα Υόρκη του 1930 γεμάτη καπνό, σκιές, εγκλήματα και φιλμ νουάρ ατμόσφαιρα.

Η νέα live-action σειρά Spider-Noir προβάλλεται στο Prime Video, με τον Κέιτζ στον ρόλο του Μπεν Ράιλι, ενός πρώην υπερήρωα που έχει αφήσει πίσω του την ταυτότητα του Spider και ζει πλέον ως ιδιωτικός ερευνητής. Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο της γυναίκας που αγαπούσε, ο Ράιλι αναλαμβάνει μικροϋποθέσεις, προσπαθεί να κρατήσει το γραφείο του ανοιχτό και μπλέκει ξανά σε έναν κόσμο εγκλήματος, διαφθοράς και ανθρώπων με υπερδυνάμεις.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της σειράς είναι ότι οι θεατές μπορούν να τη δουν με δύο τρόπους: σε ασπρόμαυρη εκδοχή, σαν παλιό φιλμ νουάρ, ή σε έντονο, κορεσμένο χρώμα. Ο Κέιτζ είπε στο Reuters ότι διαμόρφωσε την ερμηνεία του έχοντας στο μυαλό του κυρίως την ασπρόμαυρη εκδοχή, χαρακτηρίζοντας τη διπλή κυκλοφορία «λίγο επαναστατική».

Το φιλμ νουάρ, που άνθησε στο αμερικανικό σινεμά της δεκαετίας του 1940, συνδέθηκε με κυνικούς ήρωες, εγκλήματα, μοιραίες γυναίκες, ηθική ασάφεια και πόλεις γεμάτες απειλή. Το Spider-Noir επιχειρεί να μεταφέρει αυτή την αισθητική μέσα σε ένα σύγχρονο superhero αφήγημα, σε μια στιγμή που η κόπωση γύρω από τα κινηματογραφικά σύμπαντα της Marvel και των spin-offs τους είναι πια εμφανής.

Οι πρώτες κριτικές εστιάζουν ακριβώς σε αυτό το παράδοξο. Ο Guardian περιγράφει τη σειρά ως γρήγορη, στιλάτη και γεμάτη νουάρ αυτοπεποίθηση, με καπνό, σκιές, ατάκες και μια εκδοχή του Spider-Man που μοιάζει περισσότερο με ήρωα παλιού detective story παρά με κλασικό υπερήρωα. Το Decider προτείνει τη σειρά ως «stream it», ξεχωρίζοντας την εμφάνιση του Κέιτζ και τον τρόπο με τον οποίο η σειρά υιοθετεί τους κώδικες του κλασικού αστυνομικού νουάρ.

Στη σειρά εμφανίζονται επίσης ο Μπρένταν Γκλίσον ως ο γκάνγκστερ Σίλβερμεϊν, η Λι Τζουν Λι ως η τραγουδίστρια Κατ Χάρντι, ο Λαμόρν Μόρις ως ρεπόρτερ Ρόμπι Ρόμπερτσον και η Κάρεν Ροντρίγκεζ ως Τζάνετ, η γραμματέας του Ράιλι. Το σύμπαν της σειράς πατά περισσότερο πάνω στο αστυνομικό μυστήριο, τους γκάνγκστερ και τα σκοτεινά μπαρ παρά στην τυπική superhero δράση.

Το Spider-Noir δεν προσπαθεί απλώς να επεκτείνει ακόμη ένα κομμάτι του Spider-Man universe.

Προτείνει κάτι πιο συγκεκριμένο και πιο οπτικά τολμηρό: έναν Spider-Man που φορά καμπαρντίνα και fedora, κινείται μέσα σε ασπρόμαυρες σκιές και δανείζεται τη γλώσσα του παλιού σινεμά για να ξεφύγει, έστω και λίγο, από τη συνηθισμένη υπερηρωική φόρμουλα.

Με στοιχεία από Reuters, Guardian