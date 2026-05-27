Ο Νίκολας Κέιτζ κάνει τον Spider-Man ασπρόμαυρο φιλμ νουάρ

Το Spider-Noir κάνει πρεμιέρα με τον Νίκολας Κέιτζ ως ιδιωτικό ντετέκτιβ στη Νέα Υόρκη του 1930, σε μια superhero σειρά που οι θεατές μπορούν να δουν είτε ασπρόμαυρη είτε σε έντονο χρώμα.

Φωτογραφία: Courtesy of Prime
Ο Νίκολας Κέιτζ μπαίνει στο σύμπαν του Spider-Man με τον πιο παράξενα ταιριαστό τρόπο: όχι ως ακόμη ένας λαμπερός υπερήρωας, αλλά ως κουρασμένος ιδιωτικός ντετέκτιβ σε μια Νέα Υόρκη του 1930 γεμάτη καπνό, σκιές, εγκλήματα και φιλμ νουάρ ατμόσφαιρα.

Η νέα live-action σειρά Spider-Noir προβάλλεται στο Prime Video, με τον Κέιτζ στον ρόλο του Μπεν Ράιλι, ενός πρώην υπερήρωα που έχει αφήσει πίσω του την ταυτότητα του Spider και ζει πλέον ως ιδιωτικός ερευνητής. Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο της γυναίκας που αγαπούσε, ο Ράιλι αναλαμβάνει μικροϋποθέσεις, προσπαθεί να κρατήσει το γραφείο του ανοιχτό και μπλέκει ξανά σε έναν κόσμο εγκλήματος, διαφθοράς και ανθρώπων με υπερδυνάμεις.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της σειράς είναι ότι οι θεατές μπορούν να τη δουν με δύο τρόπους: σε ασπρόμαυρη εκδοχή, σαν παλιό φιλμ νουάρ, ή σε έντονο, κορεσμένο χρώμα. Ο Κέιτζ είπε στο Reuters ότι διαμόρφωσε την ερμηνεία του έχοντας στο μυαλό του κυρίως την ασπρόμαυρη εκδοχή, χαρακτηρίζοντας τη διπλή κυκλοφορία «λίγο επαναστατική».

Το φιλμ νουάρ, που άνθησε στο αμερικανικό σινεμά της δεκαετίας του 1940, συνδέθηκε με κυνικούς ήρωες, εγκλήματα, μοιραίες γυναίκες, ηθική ασάφεια και πόλεις γεμάτες απειλή. Το Spider-Noir επιχειρεί να μεταφέρει αυτή την αισθητική μέσα σε ένα σύγχρονο superhero αφήγημα, σε μια στιγμή που η κόπωση γύρω από τα κινηματογραφικά σύμπαντα της Marvel και των spin-offs τους είναι πια εμφανής.

Οι πρώτες κριτικές εστιάζουν ακριβώς σε αυτό το παράδοξο. Ο Guardian περιγράφει τη σειρά ως γρήγορη, στιλάτη και γεμάτη νουάρ αυτοπεποίθηση, με καπνό, σκιές, ατάκες και μια εκδοχή του Spider-Man που μοιάζει περισσότερο με ήρωα παλιού detective story παρά με κλασικό υπερήρωα. Το Decider προτείνει τη σειρά ως «stream it», ξεχωρίζοντας την εμφάνιση του Κέιτζ και τον τρόπο με τον οποίο η σειρά υιοθετεί τους κώδικες του κλασικού αστυνομικού νουάρ.

Στη σειρά εμφανίζονται επίσης ο Μπρένταν Γκλίσον ως ο γκάνγκστερ Σίλβερμεϊν, η Λι Τζουν Λι ως η τραγουδίστρια Κατ Χάρντι, ο Λαμόρν Μόρις ως ρεπόρτερ Ρόμπι Ρόμπερτσον και η Κάρεν Ροντρίγκεζ ως Τζάνετ, η γραμματέας του Ράιλι. Το σύμπαν της σειράς πατά περισσότερο πάνω στο αστυνομικό μυστήριο, τους γκάνγκστερ και τα σκοτεινά μπαρ παρά στην τυπική superhero δράση.

Το Spider-Noir δεν προσπαθεί απλώς να επεκτείνει ακόμη ένα κομμάτι του Spider-Man universe.

Προτείνει κάτι πιο συγκεκριμένο και πιο οπτικά τολμηρό: έναν Spider-Man που φορά καμπαρντίνα και fedora, κινείται μέσα σε ασπρόμαυρες σκιές και δανείζεται τη γλώσσα του παλιού σινεμά για να ξεφύγει, έστω και λίγο, από τη συνηθισμένη υπερηρωική φόρμουλα.

Με στοιχεία από Reuters, Guardian

Σε νέα συνέντευξή του στους New York Times, ο Νίκολας Κέιτζ είπε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Γούντι Άλεν δεν τον ξανακάλεσαν μετά από ρόλους που απέρριψε: «Οι περισσότεροι πληγώνονται και δεν σε ξαναπαίρνουν».
Ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα κουβαλά κάτι μεγαλύτερο από μια προσωπική διαδρομή: μια ολόκληρη ελληνική εποχή που έμαθε τις γυναίκες των μίντια να λειτουργούν πρώτα ως εικόνες, σώματα και φαντασιώσεις, ακόμη κι όταν προσποιούνταν ότι τις έβλεπε ως ανθρώπους.
Με αφορμή τη νέα σειρά World War II With Tom Hanks, ο ηθοποιός και παραγωγός εξηγεί γιατί επιστρέφει ξανά και ξανά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: όχι από νοσταλγία, αλλά επειδή βλέπει στα διλήμματά του κάτι τρομακτικά σημερινό.
Μία μέρα μετά το τέλος του Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ έκανε την πιο απρόσμενη τηλεοπτική επιστροφή: σε ένα τοπικό κανάλι στο Μίσιγκαν, με Eminem, Jack White και Jeff Daniels, και ένα φινάλε όπου το σκηνικό έγινε στάχτη.
Το ιστορικό late-night franchise του CBS αποχαιρέτησε το κοινό του ύστερα από 33 χρόνια, με ένα φινάλε γεμάτο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Έλβις Κοστέλο, Τζον Μπατίστ, διάσημα cameos, μια μάυρη τρύπα που κατάπιε το Ed Sullivan Theater και σχεδόν καμία ευθεία αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα, ο Μπεν Στίλερ, η Μάρθα Στιούαρτ και άλλοι διάσημοι φίλοι του The Late Show εμφανίστηκαν στο προτελευταίο επεισόδιο της εκπομπής, όπου ο Στίβεν Κόλμπερτ απάντησε επιτέλους στις ερωτήσεις που έκανε τόσα χρόνια στους καλεσμένους του.
