TV & MEDIA
TV & Media

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Θα ήθελα να είχα ένα παιδί από τον Δάνη, τώρα είναι αργά»

«Θα ήθελα ένα παιδί από μία τέτοια σχέση» εξομολογήθηκε η ηθοποιός

The LiFO team
The LiFO team
ΜΙΡΚΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΝΗΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ Facebook Twitter
Φωτ. Μίρκα Παπακωνσταντίνου / Glomex
0

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή, αλλά και για την απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά.

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου εξήγησε πως η επιλογή αυτή δεν είχε σχέση με την καριέρα της, τονίζοντας ότι μια γυναίκα μπορεί να συνδυάσει και οικογένεια και επαγγελματική πορεία, εφόσον το επιθυμεί.

Όπως ανέφερε, η ίδια είχε μια πιο «παραδοσιακή» αντίληψη γύρω από τη δημιουργία οικογένειας και θεωρούσε σημαντικό να αποκτήσει παιδί μέσα από μια σταθερή και ουσιαστική σχέση.

Παραδέχτηκε δε, πως θα ήθελε να είχε κάνει παιδί με τον Δάνη Κατρανίδη, όμως οι συνθήκες και οι υποχρεώσεις της ζωής τους οδήγησαν στο να το αναβάλλουν συνεχώς.

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Θα ήθελα ένα παιδί από μία τέτοια σχέση»

«Εγώ δεν πιστεύω ότι καμία καριέρα, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σου επιβάλει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι το επέλεξες. Είμαστε στην Ελλάδα. Δεν μειώνω την καριέρα, τη ζωή και τα πράγματα που έχω, τα σέβομαι και τα εκτιμώ. Δεν είναι θέμα καριέρας, αν θες μπορείς να τα συνδυάσεις όλα», ανέφερε αρχικά η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

«Δεν έτυχε ακριβώς, αλλά είχα μία παλιακή αντιμετώπιση. Για μένα ήταν απαραίτητο στο μυαλό μου να έρθει ένα παιδί από μία σχέση. Για μένα, θα ήθελα να είχα ένα παιδί από τον Δάνη. Εκεί ήτανε οι συνθήκες, μία το ‘να, μία τ’ άλλο και όλο τα αφήναμε, κακώς. Αυτό θα το ήθελα. Να μου πεις, το θεωρείς παράσημο αυτό;», συνέχισε.

«Ναι, γι’ αυτό λέω, είναι λίγο παλιά, δεν θα ήθελα ένα παιδί ανεξάρτητα. Θα ήθελα ένα παιδί από μία τέτοια σχέση. Επιλογή μας ήτανε. Δεν είναι ότι δεν μπορούσαμε. Τώρα είναι αργά», κατέληξε.

 
TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Stephen Colbert έσβησε τα φώτα του Late Show με τον Paul McCartney

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ έριξε αυλαία στο Late Show με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Το ιστορικό late-night franchise του CBS αποχαιρέτησε το κοινό του ύστερα από 33 χρόνια, με ένα φινάλε γεμάτο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Έλβις Κοστέλο, Τζον Μπατίστ, διάσημα cameos, μια μάυρη τρύπα που κατάπιε το Ed Sullivan Theater και σχεδόν καμία ευθεία αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ.
THE LIFO TEAM
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα και ο Μπεν Στίλερ αποχαιρέτησαν τον Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν το τέλος του Late Show

TV & Media / Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα και ο Μπεν Στίλερ αποχαιρέτησαν τον Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν το τέλος του Late Show

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα, ο Μπεν Στίλερ, η Μάρθα Στιούαρτ και άλλοι διάσημοι φίλοι του The Late Show εμφανίστηκαν στο προτελευταίο επεισόδιο της εκπομπής, όπου ο Στίβεν Κόλμπερτ απάντησε επιτέλους στις ερωτήσεις που έκανε τόσα χρόνια στους καλεσμένους του.
THE LIFO TEAM
Ένας από τους πρώτους άνδρες supermodels, μια αίρεση στη Νέα Υόρκη και ο Φάμπιο: Το HBO έκανε σειρά μια απίστευτη αληθινή ιστορία

TV & Media / Ένας από τους πρώτους άνδρες supermodels, μια αίρεση στη Νέα Υόρκη και ο Φάμπιο: Το HBO έκανε σειρά μια απίστευτη αληθινή ιστορία

Το Bring Me the Beauties: A Model Cult αφηγείται την ιστορία του Χόιτ Ρίτσαρντς, ενός από τα πρώτα male supermodels των ’80s, που έζησε για χρόνια μέσα στην αίρεση Eternal Values.
THE LIFO TEAM
Ο Άντερσον Κούπερ φεύγει από το 60 Minutes τη στιγμή που η ανεξαρτησία του δοκιμάζεται

TV & Media / Ο Άντερσον Κούπερ φεύγει από το 60 Minutes τη στιγμή που η ανεξαρτησία του δοκιμάζεται

Ο Άντερσον Κούπερ αποχαιρέτησε το 60 Minutes μετά από σχεδόν 20 χρόνια, μιλώντας για τους γιους του αλλά και για την ανεξαρτησία της εκπομπής, σε μια στιγμή αναταράξεων για το CBS News.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το Late Show με σύνθημα «Απολυμένοι αλλά γιορτινοί»

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το Late Show με σύνθημα «Απολυμένοι αλλά γιορτινοί»

Μετά το τελευταίο γύρισμα του The Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ οργανώνει αποχαιρετιστήριο πάρτι με σύνθημα «Απολυμένοι αλλά γιορτινοί» ένα πικρό αστείο για το τέλος μιας ολόκληρης εποχής στη βραδινή τηλεόραση.
THE LIFO TEAM
AKYLAS EUROVISION ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ

TV & Media / Κοζάκου - Καπουτζίδης για Akyla: «Γιατί ένα νέο παιδί, που ζει το όνειρο, να αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί;»

Οι δύο παρουσιαστές, με αφορμή την απολογητική στάση του Έλληνα καλλιτέχνη μετά τον τελικό της Eurovision, μίλησαν για την πίεση που βιώνουν σήμερα οι νέοι και για την ανάγκη να σταθούμε σε αυτήν και να μην την αγνοούμε
THE LIFO TEAM
 
 