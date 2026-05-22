Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Θα ήθελα να είχα ένα παιδί από τον Δάνη, τώρα είναι αργά»

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή, αλλά και για την απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά.

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου εξήγησε πως η επιλογή αυτή δεν είχε σχέση με την καριέρα της, τονίζοντας ότι μια γυναίκα μπορεί να συνδυάσει και οικογένεια και επαγγελματική πορεία, εφόσον το επιθυμεί.

Όπως ανέφερε, η ίδια είχε μια πιο «παραδοσιακή» αντίληψη γύρω από τη δημιουργία οικογένειας και θεωρούσε σημαντικό να αποκτήσει παιδί μέσα από μια σταθερή και ουσιαστική σχέση.

Παραδέχτηκε δε, πως θα ήθελε να είχε κάνει παιδί με τον Δάνη Κατρανίδη, όμως οι συνθήκες και οι υποχρεώσεις της ζωής τους οδήγησαν στο να το αναβάλλουν συνεχώς.

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Θα ήθελα ένα παιδί από μία τέτοια σχέση»

«Εγώ δεν πιστεύω ότι καμία καριέρα, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σου επιβάλει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι το επέλεξες. Είμαστε στην Ελλάδα. Δεν μειώνω την καριέρα, τη ζωή και τα πράγματα που έχω, τα σέβομαι και τα εκτιμώ. Δεν είναι θέμα καριέρας, αν θες μπορείς να τα συνδυάσεις όλα», ανέφερε αρχικά η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

«Δεν έτυχε ακριβώς, αλλά είχα μία παλιακή αντιμετώπιση. Για μένα ήταν απαραίτητο στο μυαλό μου να έρθει ένα παιδί από μία σχέση. Για μένα, θα ήθελα να είχα ένα παιδί από τον Δάνη. Εκεί ήτανε οι συνθήκες, μία το ‘να, μία τ’ άλλο και όλο τα αφήναμε, κακώς. Αυτό θα το ήθελα. Να μου πεις, το θεωρείς παράσημο αυτό;», συνέχισε.

«Ναι, γι’ αυτό λέω, είναι λίγο παλιά, δεν θα ήθελα ένα παιδί ανεξάρτητα. Θα ήθελα ένα παιδί από μία τέτοια σχέση. Επιλογή μας ήτανε. Δεν είναι ότι δεν μπορούσαμε. Τώρα είναι αργά», κατέληξε.