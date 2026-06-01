Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης ο 41χρονος

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα μία 39χρονη και θύτη τον 41χρονο σύζυγό της.

Η ΕΛΑΣ διευκρίνισε πως ο 41χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του στην Καλαμάτα, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι στην Καλαμάτα μετά από καταγγελία, που έκαναν γείτονες του ζευγαριού. Εντός της οικίας, βρέθηκε η 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, η οποία σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.»