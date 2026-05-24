Κότσιρας: «Ήθελα αν τύχει και με ακούσει ο Ξαρχάκος, ο Θεοδωράκης, να νιώσουν ότι προστατεύω το έργο τους»

Ο Γιάννης Κότσιρας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη», παραχωρώντας μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο Γιάννης Κότσιρας μίλησε για την ευθύνη που ένιωθε απέναντι στους μεγάλους Έλληνες δημιουργούς και στους γονείς του, εξηγώντας πως από μικρός μεγάλωσε μέσα στην αγάπη για την ελληνική μουσική.

Ο γνωστός τραγουδιστής συγκεκριμένα, εξομολογήθηκε ότι δεν τον απασχολούσε τόσο το αν θα ξεχωρίσει καλλιτεχνικά, αλλά το να σταθεί αντάξιος των μεγάλων δημιουργών που θαύμαζε, αλλά και να κάνει τους γονείς του περήφανους.

Γιάννης Κότσιρας: «Δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι»

«Οι γονείς μου με είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική, γενικά τη μουσική, αλλά ειδικά τους μουσικούς. Η μάνα μου ήταν -σε εισαγωγικά- ερωτευμένη με τον Σταύρο Ξαρχάκο», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Κότσιρας.

«Δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι. Αυτό εμένα, δε μου δημιουργούσε το άγχος του αν θα ξεχωρίσω, αλλά να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών, να νιώθουν περήφανοι οι γονείς μου», συνέχισε.

«Αν τύχει και με ακούσει ο Ξαρχάκος, ο Θεοδωράκης, ο Μικρούτσικος, ο Πλέσσας, ο Λοϊζος, να μη νιώσουν αμήχανα, να νιώσουν ότι προστατεύω το έργο τους και όχι ότι τους εκθέτω. Με αυτή τη λογική υπήρχε μια ευθύνη», κατέληξε.