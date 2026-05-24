Κότσιρας: «Ήθελα αν τύχει και με ακούσει ο Ξαρχάκος, ο Θεοδωράκης, να νιώσουν ότι προστατεύω το έργο τους»

«Ήθελα να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών, να νιώθουν περήφανοι οι γονείς μου», εξομολογήθηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής

Ο Γιάννης Κότσιρας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη», παραχωρώντας μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο Γιάννης Κότσιρας μίλησε για την ευθύνη που ένιωθε απέναντι στους μεγάλους Έλληνες δημιουργούς και στους γονείς του, εξηγώντας πως από μικρός μεγάλωσε μέσα στην αγάπη για την ελληνική μουσική.

Ο γνωστός τραγουδιστής συγκεκριμένα, εξομολογήθηκε ότι δεν τον απασχολούσε τόσο το αν θα ξεχωρίσει καλλιτεχνικά, αλλά το να σταθεί αντάξιος των μεγάλων δημιουργών που θαύμαζε, αλλά και να κάνει τους γονείς του περήφανους.

Γιάννης Κότσιρας: «Δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι»

«Οι γονείς μου με είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική, γενικά τη μουσική, αλλά ειδικά τους μουσικούς. Η μάνα μου ήταν -σε εισαγωγικά- ερωτευμένη με τον Σταύρο Ξαρχάκο», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Κότσιρας.

«Δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι. Αυτό εμένα, δε μου δημιουργούσε το άγχος του αν θα ξεχωρίσω, αλλά να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών, να νιώθουν περήφανοι οι γονείς μου», συνέχισε.

«Αν τύχει και με ακούσει ο Ξαρχάκος, ο Θεοδωράκης, ο Μικρούτσικος, ο Πλέσσας, ο Λοϊζος, να μη νιώσουν αμήχανα, να νιώσουν ότι προστατεύω το έργο τους και όχι ότι τους εκθέτω. Με αυτή τη λογική υπήρχε μια ευθύνη», κατέληξε.

Ο Stephen Colbert έσβησε τα φώτα του Late Show με τον Paul McCartney

Το ιστορικό late-night franchise του CBS αποχαιρέτησε το κοινό του ύστερα από 33 χρόνια, με ένα φινάλε γεμάτο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Έλβις Κοστέλο, Τζον Μπατίστ, διάσημα cameos, μια μάυρη τρύπα που κατάπιε το Ed Sullivan Theater και σχεδόν καμία ευθεία αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα και ο Μπεν Στίλερ αποχαιρέτησαν τον Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν το τέλος του Late Show

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα, ο Μπεν Στίλερ, η Μάρθα Στιούαρτ και άλλοι διάσημοι φίλοι του The Late Show εμφανίστηκαν στο προτελευταίο επεισόδιο της εκπομπής, όπου ο Στίβεν Κόλμπερτ απάντησε επιτέλους στις ερωτήσεις που έκανε τόσα χρόνια στους καλεσμένους του.
Ένας από τους πρώτους άνδρες supermodels, μια αίρεση στη Νέα Υόρκη και ο Φάμπιο: Το HBO έκανε σειρά μια απίστευτη αληθινή ιστορία

Το Bring Me the Beauties: A Model Cult αφηγείται την ιστορία του Χόιτ Ρίτσαρντς, ενός από τα πρώτα male supermodels των ’80s, που έζησε για χρόνια μέσα στην αίρεση Eternal Values.
Ο Άντερσον Κούπερ φεύγει από το 60 Minutes τη στιγμή που η ανεξαρτησία του δοκιμάζεται

Ο Άντερσον Κούπερ αποχαιρέτησε το 60 Minutes μετά από σχεδόν 20 χρόνια, μιλώντας για τους γιους του αλλά και για την ανεξαρτησία της εκπομπής, σε μια στιγμή αναταράξεων για το CBS News.
Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το Late Show με σύνθημα «Απολυμένοι αλλά γιορτινοί»

Μετά το τελευταίο γύρισμα του The Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ οργανώνει αποχαιρετιστήριο πάρτι με σύνθημα «Απολυμένοι αλλά γιορτινοί» ένα πικρό αστείο για το τέλος μιας ολόκληρης εποχής στη βραδινή τηλεόραση.
