Νέος γύρος έντασης στη Μέση Ανατόλη: Εκατέρωθεν χτυπήματα από ΗΠΑ και Ιράν

Εκατέρωθεν χτυπήματα αντάλλασσουν το τελευταίο 24ώρο ΗΠΑ και Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να επιμένει πως η «Τεχεράνη θέλει, πραγματικά, να κάνει μία συμφωνία».

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο αντίδρασης απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε ως «ιρανική επιθετικότητα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και κέντρα διοίκησης και ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στις περιοχές Γκορούκ και στο νησί Κεσμ του Iran.

H Centcom ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε «επιθετικές ενέργειες του Ιράν», οι οποίες, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, περιλάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους τύπου MQ-1 Predator που πετούσε πάνω από διεθνή ύδατα.

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Επιχειρήσεις αναχαίτισης στο Κουβέιτ

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι αντιμετώπιζε μια «εχθρική επίθεση» με πυραύλους και drones, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά της χώρας αυτής του Κόλπου.

«Όλοι οι ήχοι εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις», ανακοίνωσε ο στρατός με ανάρτηση στο X.

Δεν διευκρίνισε την προέλευση της επίθεσης αυτής.

Την Πέμπτη, το Κουβέιτ ανέφερε μια παρόμοια επίθεση, την οποία αργότερα απέδωσε στο Ιράν, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική βάση σε αντίποινα σε νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια.

Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε αεροπορική βάση

Αντίστοιχα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αεροπορική βάση η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, χρησιμοποιήθηκε για επίθεση εναντίον τηλεπικοινωνιακού πύργου στο νησί Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν του νοτίου Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, η αεροδιαστημική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης εξαπέλυσε την επίθεση περίπου μία ώρα μετά το πλήγμα που αποδίδεται στις αμερικανικές δυνάμεις.

«Μετά την επιθετική ενέργεια του αμερικανικού στρατού εναντίον τηλεπικοινωνιακού πύργου στο νησί Σιρίκ της επαρχίας Χορμοζγκάν, οι δυνάμεις της Αεροδιαστημικής Διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης έθεσαν στο στόχαστρο την αεροπορική βάση από την οποία προήλθε η επίθεση και οι προκαθορισμένοι στόχοι καταστράφηκαν», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Οι ιρανικές αρχές δεν διευκρίνισαν την τοποθεσία της βάσης που φέρεται να επλήγη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά.

Καταληκτικά, όπως ειπώθηκε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της.

«Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία και αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ και όσους είναι μαζί μας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ