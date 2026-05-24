Akylas για Eurovision 2026: «Κάποια σχόλια με στενοχώρησαν, κάποια πράγματα με πλήγωσαν»

Η επιστροφή του από τη Eurovision συνοδεύτηκε από ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς είχε υψηλότερες προσδοκίες, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε

AKYLAS EUROVISION 2026
Φωτ. Akylas στη Eurovision 2026
Για την εμπειρία του στη Eurovision και το πώς βίωσε την 10η θέση που κατέκτησε στον διαγωνισμό, μίλησε ο Akylas σε νέες του δηλώσεις.

Ο Akylas παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», σημειώνοντας αρχικά ότι η επιστροφή του από τη Eurovision συνοδεύτηκε από ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς είχε υψηλότερες προσδοκίες λόγω των στοιχηματικών αποδόσεων που τον έδειχναν εξαρχής σε πολύ καλή θέση.

Εξήγησε μάλιστα, ότι χρειάστηκε λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσει όσα έζησε, ενώ σημείωσε πως παρά την όποια απογοήτευση, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό και προσπάθησε να αποδώσει στο μέγιστο.

Τέλος, παραδέχτηκε ότι κάποια σχόλια που δέχτηκε μετά τον διαγωνισμό τον στεναχώρησαν, ωστόσο επιλέγει να κρατήσει τα θετικά και να προχωρήσει στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Akylas για Eurovision 2026: «Είτε στεναχωρηθήκαμε είτε όχι, τώρα προχωράμε»

«Είτε στεναχωρηθήκαμε είτε όχι, τώρα προχωράμε, πάμε γι’ άλλα. Είμαι ενθουσιασμένος για το άλμπουμ μου, τις συναυλίες μου που θα είναι υπερ-παραγωγή. Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσω όλο αυτό που έζησα, να πάρω λίγο τον χρόνο μου», ανέφερε αρχικά ο νεαρός καλλιτέχνης.

«Δεν έχω προλάβει να το συνειδητοποιήσω γιατί με το που γύρισα, αρρώστησα, και μετά ξεκίνησα κατευθείαν τις πρόβες. Όμως, οι άνθρωποι που με στηρίζουν και με αγαπάνε μου δείχνουν τι έζησα και μου το υπενθυμίζουν», συνέχισε.

«Σίγουρα είχαν γεννηθεί κάποιες προσδοκίες γιατί από την αρχή οι στοιχηματικές μας είχαν πολύ ψηλά. Απ’ ότι φάνηκε έπεσαν εντελώς έξω, γιατί το τοπ 3 που έδειχναν, έμεινε εκτός πεντάδας όλο. Αυτό όμως μας είχε κάνει όλους να το πιστέψουμε πολύ. Εγώ πραγματικά έδωσα την ψυχή μου και προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Σίγουρα υπήρχε μια μικρή στενοχώρια και το τι θα γίνει τώρα που θα γυρίσω, αν θα με δεχτούν», συμπλήρωσε.

«Σίγουρα κάποια σχόλια με στενοχώρησαν. Σίγουρα καθένας έχει τη δική του άποψη και είναι σεβαστή, κάποια πράγματα με πλήγωσαν. Κρατάω τα όμορφα» κατέληξε.

