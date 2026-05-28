Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Ο Τζέικομπ Ελόρντι δεν χρειάζεται πολλά για να γεμίσει ένα κάδρο. Ένα κοστούμι, ένα βλέμμα, λίγη σιωπή και η Chanel έχει ήδη ό,τι χρειάζεται.

Ο Αυστραλός ηθοποιός είναι το νέο πρόσωπο του Bleu de Chanel L’Exclusif και η καμπάνια, σε σκηνοθεσία του Αλφόνσο Κουαρόν, τον τοποθετεί σε ένα σύμπαν από σκοτεινά δωμάτια, storyboards, κινηματογραφικά φώτα, γυαλισμένες επιφάνειες και κατασκοπική ένταση.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Αλφόνσο Κουαρόν στα γυρίσματα της καμπάνιας Bleu de Chanel

Δεν είναι τυχαία επιλογή. Ο Ελόρντι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εκείνη τη σπάνια φάση όπου ένα πρόσωπο γίνεται σχεδόν δικό του είδος εικόνας: μετά το Euphoria, το Priscilla, το Saltburn και τους πιο σκοτεινούς ρόλους που ακολουθούν, έχει περάσει από το teen idol σε κάτι πιο παλιό, πιο επικίνδυνο, πιο σταρ.

Στο backstage υλικό της καμπάνιας, ο Ελόρντι εμφανίζεται πάνω σε ξύλινο σκηνικό πλοίου, μπροστά σε storyboards, δίπλα στον Κουαρόν, μέσα σε χώρους που θυμίζουν περισσότερο φιλμ καταδίωξης παρά διαφημιστικό γύρισμα. Το άρωμα γίνεται σχεδόν πρόσχημα για μια μικρή κινηματογραφική φαντασίωση: ένας άνδρας που κυνηγά κάτι, ή ξέρει πολύ καλά ότι τον κυνηγά το βλέμμα.

Μιλώντας στο i-D, ο ηθοποιός περιέγραψε το γύρισμα ως κάτι σχεδόν χορογραφημένο, με έμφαση στην κίνηση και στη σωματική ακρίβεια. Όχι μεγάλοι μονόλογοι, όχι εξηγήσεις. Μόνο ένταση, παύση και παρουσία.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Αλφόνσο Κουαρόν στα γυρίσματα της καμπάνιας Bleu de Chanel

Η Chanel έχει χτίσει εδώ και χρόνια τις καμπάνιες αρωμάτων της σαν μικρά φιλμ, με σκηνοθέτες όπως ο Μπαζ Λούρμαν, ο Μάρτιν Σκορσέζε και η Σοφία Κόπολα να έχουν περάσει από το σύμπαν της. Ο Κουαρόν συνεχίζει αυτή την παράδοση, αλλά ο Ελόρντι είναι εδώ το πραγματικό γεγονός: το πρόσωπο που κάνει την καμπάνια να φαίνεται ταυτόχρονα παλιάς κοπής και απόλυτα σημερινή.

Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της νέας καμπάνιας Bleu de Chanel L'Exclusif

Storyboards από την καμπάνια Bleu de Chanel L'Exclusif με πρωταγωνιστή τον Τζέικομπ Ελόρντι.

Το Bleu de Chanel L’Exclusif παρουσιάζεται ως ένα πιο βαθύ, ξυλώδες και σκοτεινό άρωμα. Ο Ελόρντι, από την πλευρά του, το περιγράφει ως κάτι διακριτικό, που συμπληρώνει αυτό που είσαι χωρίς να το αλλάζει.

Backstage εικόνα από τη νέα καμπάνια Bleu de Chanel με τον Τζέικομπ Ελόρντι

Στις φωτογραφίες, πάντως, το μήνυμα είναι ακόμη πιο απλό: ο Τζέικομπ Ελόρντι ξέρει πολύ καλά πώς να κάθεται στο κέντρο μιας εικόνας και να αφήνει όλα τα υπόλοιπα να δουλεύουν γύρω του.

με στοιχεία από i-D