Κατερίνα Βρανά: «Σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να πεθάνω γιατί δεν έχω κάνει την καριέρα που ήθελα»

Η αγαπημένη stand-up comedian μίλησε για τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετώπισε με την υγεία της, τη δουλειά της αλλά και τη σημασία της φιλίας στη ζωή της

Η Κατερίνα Βρανά βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» και μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την κωμωδία και τη ζωή γενικότερα.

Η γνωστή stand-up comedian ανέφερε ότι συχνά της αρέσει να ανατρέπει την εικόνα που έχουν οι άλλοι για εκείνη, διατηρώντας πάντα το στοιχείο της έκπληξης.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι οι ερωτικοί χωρισμοί αποτελούν από τις πιο επώδυνες εμπειρίες που έχει ζήσει. Όπως εξήγησε, όταν έχει υπάρξει βαθιά αγάπη και ουσιαστικός δεσμός, η απώλεια δεν ξεπερνιέται εύκολα, καθώς συνοδεύεται από συναισθηματικό πόνο και αίσθημα απόρριψης.

Μάλιστα, δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι στο παρελθόν έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση εξαιτίας ενός χωρισμού.

Μιλώντας για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα συναισθήματά της, τόνισε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι φίλοι στη ζωή της. Όπως είπε, είναι οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα μας στις δύσκολες στιγμές και αντέχουν τα ξεσπάσματα, τις ανησυχίες και τη γκρίνια μας, γι’ αυτό και τους θεωρεί ανεκτίμητους.

«Είναι σημαντικοί οι φίλοι, πιστεύω ότι είναι οριακά πιο σημαντικοί από τον σύντροφο. Αυτοί σηκώνουν όλο το βάρος, οι φίλοι αντέχουν την γκρίνια σου», είπε συγκεκριμένα.

Η Κατερίνα Βρανά αναφέρθηκε επίσης στην περιπέτεια που είχε με την υγεία της, επισημαίνοντας ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές το μυαλό της βρισκόταν στην επιστροφή της στη σκηνή και στη δουλειά που αγαπά.

«Η σκέψη μου ήταν "άντε να φεύγουμε να βγούμε στη σκηνή". Είχα άγνοια κινδύνου... η σκέψη μου ήταν "δεν μπορώ να πεθάνω γιατί δεν έχω κάνει την καριέρα που ήθελα. Δεν γίνεται, δεν με ξέρει ο πλανήτης όλος».

Κλείνοντας, περιέγραψε τον εαυτό της ως έναν άνθρωπο με μεγάλη αγάπη για τη δουλειά, τη δημιουργικότητα και τα ταξίδια. Όπως ανέφερε, συνεχίζει να θέτει νέους στόχους και να επιδιώκει μια πορεία με διεθνή προσανατολισμό, αναζητώντας διαρκώς νέες εμπειρίες και προκλήσεις.

