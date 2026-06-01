Αγίου Πνεύματος 2026: Τι ισχύει σήμερα για σούπερ μάρκετ και τράπεζες

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος συνιστά αργία για συγκεκριμένους κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων, με αρκετές υπηρεσίες να λειτουργούν κανονικά σήμερα.

Ενδεικτικά, μεγάλο μέρος της αγοράς αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα υποδεχθούν τους καταναλωτές σύμφωνα με το συνηθισμένο τους ωράριο.

Όσον αφορά δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, σχολεία και φροντιστήρια, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, καθώς η ημέρα θεωρείται αργία για τους συγκεκριμένους τομείς.

Οι συναλλαγές με το Δημόσιο και τα τραπεζικά καταστήματα θα εξυπηρετηθούν εκ νέου από την Τρίτη, ενώ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα παραμείνουν διαθέσιμες όπου προβλέπεται.

Αγίου Πνεύματος 2026: Πώς θα είναι ο καιρός σήμερα

Σε ό,τι αφορά τα του καιρού, σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αναμένεται να επικρατήσουν καλοκαιρινές συνθήκες, με τον υδράργυρο, κατά περιπτώσεις, να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Η Χριστίνα Ρήγου, μετεωρολόγος του Mega, στην πρόγνωσή της για τον καιρό του Αγίου Πνεύματος, είπε: «μιλάμε για μία ήπια μετάβαση προς πιο καλοκαιρινές συνθήκες».

«Από Κυριακή, και κατ' επέκταση τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ανεβαίνει η θερμοκρασία φτάνοντας κοντά τους 30 με 33 βαθμούς τοπικά» είπε μεταξύ άλλων η μετεωρολόγος, ξεκαθαρίζοντας πού θα φτάσει τους 35 βαθμούς: «Στον θεσσαλικό κάμπο, γύρω από την περιοχή της Λάρισας, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34, μέχρι και 35 βαθμούς τοπικά».

Σχετικά με την Αθήνα και άλλες περιοχές της χώρας, η μετεωρολόγος διευκρίνισε: «Στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς. Αντίστοιχα, στο Πήλιο τους 31, στο Ηράκλειο Κρήτης τους 30, στην Πάρο τους 28 και στη Σαντορίνη τους 27».