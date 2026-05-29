ΣΚΑΪ: Η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Η δημοσιογράφος Λένα Φλυτζάνη/Φωτογραφία: Instagram
Η Λένα Φλυτζάνη θα είναι η νέα παρουσιάστρια του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τη θέση.

Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο σταθμός την Πέμπτη 28 Μαΐου, διευκρινίζεται επίσης ότι η Χριστίνα Βίδου, η οποία είχε αναλάβει προσωρινά την παρουσίαση, θα παραμείνει στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Σαββατοκύριακου.

Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού:

«Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη. Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου. Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».

Η Σία Κοσιώνη παρουσίασε το τελευταίο της δελτίο την Παρασκευή 8 Μαΐου, ιδιαίτερα συγκινημένη, καθώς ολοκλήρωνε μια 20ετή συνεργασία με τον ΣΚΑΪ.

«Ήρθε αυτή η στιγμή. Μια στιγμή δύσκολη για εμένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου, που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά... απόψε ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας, ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου. Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί, χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου, σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ και εις το επανιδείν», ήταν τα λόγια της Σίας Κοσιώνη μπροστά στην κάμερα.

