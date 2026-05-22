Eurovision 2026: Η Dara ζητά την επιστροφή της Τουρκίας στον διαγωνισμό

Η νεαρή καλλιτέχνιδα χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στη Eurovision με το τραγούδι «Bangaranga»

Φωτ. Dara / Eurovision 2026
Η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, Dara, παραχώρησε συνέντευξη στο CNN Türk και μίλησε τόσο για τη νίκη της στον μουσικό διαγωνισμό όσο και για τη στενή σχέση που διατηρεί με την Τουρκία.

Η καλλιτέχνιδα, που χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στη Eurovision με το τραγούδι «Bangaranga», έκανε μάλιστα δημόσια έκκληση για την επιστροφή της Τουρκίας στον διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Dara τόνισε πως θεωρεί ότι η Τουρκία λείπει από τη Eurovision και πως η επιστροφή της θα έδινε νέο χρώμα και δυναμική στον θεσμό.

Όπως είπε, η μουσική και η στήριξη που δέχθηκε φέτος κατάφεραν να «ενώσουν τα Βαλκάνια», ενώ δεν έκρυψε τη μεγάλη αγάπη που έχει για τη γειτονική χώρα ήδη από μικρή ηλικία.

Eurovision 2026 - Dara: «Ενώσαμε επιτέλους τα Βαλκάνια»

«Νομίζω ότι με αυτό το τραγούδι, με την αγάπη και τη στήριξη που λάβαμε, ενώσαμε επιτέλους τα Βαλκάνια. Είμαι ερωτευμένη με την Τουρκία από τότε που ήμουν περίπου 5 ετών και είμαι πολύ χαρούμενη που έλαβα τη δική σας στήριξη», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης ότι έχει προσωπικούς δεσμούς με την Τουρκία, καθώς ο σύζυγός της έχει τουρκικές ρίζες και η οικογένειά του ζει εδώ και χρόνια στη Βουλγαρία, ενώ συγγενείς τους παραμένουν στην Τουρκία.

Η ίδια επισκέπτεται συχνά τη χώρα και, όπως ανέφερε, αισθάνεται ιδιαίτερη σύνδεση με τον τουρκικό λαό.

Παρότι δεν μιλά τουρκικά, η Dara δήλωσε πως θα ήθελε πολύ να μάθει τη γλώσσα, υπογραμμίζοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη της για την Τουρκία.

Η δημόσια τοποθέτησή της υπέρ της επιστροφής της χώρας στη Eurovision έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στους φαν του διαγωνισμού, οι οποίοι εδώ και χρόνια ζητούν την επανεμφάνιση της Τουρκίας στη σκηνή του διαγωνισμού.

Με πληροφορίες από esctoday.com

