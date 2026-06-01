Κίνα: Μυστικές στοές και παραβιάσεις ασφαλείας πίσω από την έκρηξη με τους 82 νεκρούς

Στην επαρχία Σανσί, την «καρδιά» της βιομηχανίας άνθρακα στην Κίνα, κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες ένα παλιό και, ταυτόχρονα, γνωστό ρητό: «Κατεβαίνεις και γίνεσαι ανθρακωρύχος, μόνο όταν δεν έχεις άλλη επιλογή».

Για πολλές γενιές εργατών, η εργασία στα ορυχεία στην Κίνα ήταν συνυφασμένη με τον κίνδυνο και τον θάνατο, περιγράφει με άρθρό του το BBC. Οι εκρήξεις αερίων, οι πλημμύρες και οι καταρρεύσεις στοών στοίχιζαν κάθε χρόνο χιλιάδες ζωές, οδηγώντας πολλούς να λένε πως οι ανθρακωρύχοι «αντάλλασσαν τη ζωή τους με χρήματα» ή «ρίσκαραν το αύριο για να επιβιώσουν σήμερα».

Τα τελευταία χρόνια, η εικόνα αυτή φαινόταν να ανήκει στο παρελθόν χάρη σε αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας. Ωστόσο, στις 22 Μαΐου, μια ισχυρή έκρηξη στο ανθρακωρυχείο Λιουσενγιού στη Σανσί στοίχισε τη ζωή σε 82 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 120, στη χειρότερη καταστροφή του κλάδου στην Κίνα εδώ και πάνω από 15 χρόνια.

Κίνα: Μαρτυρίες πρώην εργαζομένων για το ορυχείο

«Όλοι γνώριζαν ότι επρόκειτο για ορυχείο με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις μεθανίου», δήλωσε στο BBC ένας πρώην εργαζόμενος, ο οποίος είχε περάσει δύο χρόνια στο συγκεκριμένο τόπο εργασίας. Όπως υποστηρίζει, το δυστύχημα ήταν θέμα χρόνου.

Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων έχουν πλέον σχεδόν εξαφανιστεί, προσθέτει το BBC. Ένας από τους εργαζόμενους που κατάφεραν να σωθούν περιέγραψε σκηνές πανικού.

«Η έκρηξη έφτασε μέχρι την είσοδο και μας πέταξε όλους στο έδαφος. Δεν βλέπαμε τίποτα, η σκόνη ήταν αποπνικτική. Τρέχαμε για πάνω από δέκα λεπτά και ένιωθα να χάνω τις αισθήσεις μου. Ήμουν τρομοκρατημένος», δήλωσε στα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Κίνα: Από τι προκλήθηκε η έκρηξη στο ορυχείο

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι προκλήθηκε από συσσώρευση μεθανίου ή σκόνης άνθρακα που ήρθε σε επαφή με κάποια πηγή ανάφλεξης.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας από την εταιρεία Tongzhou Group, η οποία διαχειριζόταν το ιδιωτικό ορυχείο.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, οι διασώστες εντόπισαν μυστικές στοές που δεν υπήρχαν στα επίσημα σχέδια του ορυχείου, ενώ διαπίστωσαν ότι πολλοί εργαζόμενοι δεν έφεραν τις υποχρεωτικές συσκευές εντοπισμού θέσης. Σε πίνακα καταγραφής προσωπικού φαινόταν επίσης ότι μόνο περίπου οι μισοί εργαζόμενοι που βρίσκονταν κάτω από τη γη την ημέρα της τραγωδίας ήταν επίσημα δηλωμένοι.

Πρώην εργαζόμενος ανέφερε σε κινεζικό μέσο ότι η εταιρεία απαγόρευε σε ορισμένους εργάτες να φέρουν συσκευές εντοπισμού, επειδή εξορυσσόταν άνθρακας από στρώματα που δεν είχαν λάβει επίσημη έγκριση.

Η τραγωδία έφερε ξανά στο προσκήνιο το σκοτεινό παρελθόν της κινεζικής εξορυκτικής βιομηχανίας. Μεταξύ 1980 και 2010, σχεδόν 5.900 άνθρωποι έχαναν κατά μέσο όρο κάθε χρόνο τη ζωή τους σε δυστυχήματα ανθρακωρυχείων στην Κίνα.

Η κατάσταση βελτιώθηκε θεαματικά μετά από μεταρρυθμίσεις που επέβαλαν αυστηρότερους ελέγχους, καλύτερα συστήματα παρακολούθησης αερίων και κλείσιμο χιλιάδων μικρών ιδιωτικών ορυχείων που λειτουργούσαν εκτός εποπτείας. Μέχρι το 2018, οι ετήσιοι θάνατοι είχαν μειωθεί στους 333, παρότι η παραγωγή άνθρακα είχε υπερδιπλασιαστεί.

Παρά τη ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Κίνα εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον άνθρακα. Το 2024 παρήγαγε περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου άνθρακα, διατηρώντας τη θέση του μεγαλύτερου παραγωγού στον κόσμο.

Για πολλούς κατοίκους της Σανσί, δε, τα ορυχεία εξακολουθούν να αποτελούν σχεδόν τη μοναδική πηγή εργασίας.

Με πληροφορίες από BBC