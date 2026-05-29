Πώς γύρισε το Hacks την τελευταία του σκηνή μέσα στο Λούβρο;

SPOILER WARNING: Το κείμενο περιέχει αναφορές στο φινάλε του Hacks.

Το Hacks αποχαιρέτησε το κοινό του με ένα φινάλε στο Παρίσι, όμως ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του τελευταίου επεισοδίου δεν βρίσκεται μόνο στην ιστορία της Ντέμπορα Βανς και της Άβα Ντάνιελς. Βρίσκεται και στο πώς κατάφερε η σειρά να γυρίσει μέσα στο Λούβρο.

Στο post-show Bit by Bit του HBO Max, η Ζαν Σμαρτ αποκάλυψε ότι η παραγωγή είχε άδεια να δουλέψει στο μουσείο με ελάχιστους ανθρώπους. "Μας επέτρεψαν να έχουμε μόνο 10 ανθρώπους συνολικά στον χώρο", είπε η ηθοποιός, εξηγώντας ότι ούτε ο makeup artist της, Κιθ Σέιερ, δεν μπορούσε να μπει.

Η ίδια θυμήθηκε ότι κάποια στιγμή είπε πως χρειαζόταν λίγη πούδρα και η Λούσια Ανιέλο, συνδημιουργός και σκηνοθέτις του επεισοδίου, ενθουσιάστηκε και προσφέρθηκε να το κάνει εκείνη. Η λεπτομέρεια δείχνει πόσο περιορισμένο ήταν το γύρισμα στο μουσείο, παρά το μέγεθος της σκηνής και τη σημασία της για το φινάλε.

Η Χάνα Άινμπιντερ, που υποδύεται την Άβα, θυμήθηκε επίσης μια στιγμή μέσα στο Λούβρο, όταν η Ανιέλο της είπε ότι αυτή ήταν η τελευταία μέρα που θα ήταν η Άβα. "Και εγώ είπα: τι;", ανέφερε, περιγράφοντας το βάρος της τελευταίας μέρας γυρισμάτων.

Στο φινάλε του Hacks, η Ντέμπορα Βανς νοικιάζει το Λούβρο για την Άβα, σε ένα ταξίδι στην Ευρώπη που αποκαλύπτει και πιο δύσκολες πλευρές της σχέσης τους. Το επεισόδιο σκηνοθέτησε η Λούσια Ανιέλο, η οποία έγραψε το σενάριο μαζί με τους συνδημιουργούς της σειράς, Πολ Γ. Ντάουνς και Τζεν Στάτσκι.

Η Σμαρτ είπε ότι η ίδια και η Άινμπιντερ βλέπουν τους χαρακτήρες τους σχεδόν σαν φίλες τους. Θυμήθηκε την τελευταία σκηνή που γύρισαν, μέσα σε μια μεγάλη αίθουσα του Λούβρου, μόνο οι δυο τους. Όταν η Ανιέλο φώναξε "that’s a wrap", οι δύο ηθοποιοί βρίσκονταν ξαπλωμένες ανάσκελα στον χώρο. "Αυτό ήταν", είπε η Σμαρτ.

με στοιχεία από Deadline