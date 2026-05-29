TV & MEDIA
TV & Media

Πώς γύρισε το Hacks την τελευταία του σκηνή μέσα στο Λούβρο;

Η Ζαν Σμαρτ αποκάλυψε ότι η τελευταία μέρα γυρισμάτων στο μουσείο έγινε με τόσο αυστηρούς περιορισμούς, ώστε ούτε ο makeup artist της δεν επιτράπηκε να μπει στον χώρο.

The LiFO team
The LiFO team
Πώς γύρισε το Hacks την τελευταία του σκηνή μέσα στο Λούβρο; Facebook Twitter
Φωτογραφία: ΗΒΟ
0

SPOILER WARNING: Το κείμενο περιέχει αναφορές στο φινάλε του Hacks.

Το Hacks αποχαιρέτησε το κοινό του με ένα φινάλε στο Παρίσι, όμως ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του τελευταίου επεισοδίου δεν βρίσκεται μόνο στην ιστορία της Ντέμπορα Βανς και της Άβα Ντάνιελς. Βρίσκεται και στο πώς κατάφερε η σειρά να γυρίσει μέσα στο Λούβρο.

Στο post-show Bit by Bit του HBO Max, η Ζαν Σμαρτ αποκάλυψε ότι η παραγωγή είχε άδεια να δουλέψει στο μουσείο με ελάχιστους ανθρώπους. "Μας επέτρεψαν να έχουμε μόνο 10 ανθρώπους συνολικά στον χώρο", είπε η ηθοποιός, εξηγώντας ότι ούτε ο makeup artist της, Κιθ Σέιερ, δεν μπορούσε να μπει.

Η ίδια θυμήθηκε ότι κάποια στιγμή είπε πως χρειαζόταν λίγη πούδρα και η Λούσια Ανιέλο, συνδημιουργός και σκηνοθέτις του επεισοδίου, ενθουσιάστηκε και προσφέρθηκε να το κάνει εκείνη. Η λεπτομέρεια δείχνει πόσο περιορισμένο ήταν το γύρισμα στο μουσείο, παρά το μέγεθος της σκηνής και τη σημασία της για το φινάλε.

Η Χάνα Άινμπιντερ, που υποδύεται την Άβα, θυμήθηκε επίσης μια στιγμή μέσα στο Λούβρο, όταν η Ανιέλο της είπε ότι αυτή ήταν η τελευταία μέρα που θα ήταν η Άβα. "Και εγώ είπα: τι;", ανέφερε, περιγράφοντας το βάρος της τελευταίας μέρας γυρισμάτων.

Στο φινάλε του Hacks, η Ντέμπορα Βανς νοικιάζει το Λούβρο για την Άβα, σε ένα ταξίδι στην Ευρώπη που αποκαλύπτει και πιο δύσκολες πλευρές της σχέσης τους. Το επεισόδιο σκηνοθέτησε η Λούσια Ανιέλο, η οποία έγραψε το σενάριο μαζί με τους συνδημιουργούς της σειράς, Πολ Γ. Ντάουνς και Τζεν Στάτσκι.

Η Σμαρτ είπε ότι η ίδια και η Άινμπιντερ βλέπουν τους χαρακτήρες τους σχεδόν σαν φίλες τους. Θυμήθηκε την τελευταία σκηνή που γύρισαν, μέσα σε μια μεγάλη αίθουσα του Λούβρου, μόνο οι δυο τους. Όταν η Ανιέλο φώναξε "that’s a wrap", οι δύο ηθοποιοί βρίσκονταν ξαπλωμένες ανάσκελα στον χώρο. "Αυτό ήταν", είπε η Σμαρτ.

με στοιχεία από Deadline

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Γωγώ Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα

TV & Media / Η Γωγώ Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα

Ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα κουβαλά κάτι μεγαλύτερο από μια προσωπική διαδρομή: μια ολόκληρη ελληνική εποχή που έμαθε τις γυναίκες των μίντια να λειτουργούν πρώτα ως εικόνες, σώματα και φαντασιώσεις, ακόμη κι όταν προσποιούνταν ότι τις έβλεπε ως ανθρώπους.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Πολιτισμός / Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Με αφορμή τη νέα σειρά World War II With Tom Hanks, ο ηθοποιός και παραγωγός εξηγεί γιατί επιστρέφει ξανά και ξανά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: όχι από νοσταλγία, αλλά επειδή βλέπει στα διλήμματά του κάτι τρομακτικά σημερινό.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Κόλμπερτ ξαναβγήκε στο πιο απρόσμενο τηλεοπτικό σταθμό της Αμερικής, 23 ώρες μετά το τέλος του Late Show μαζί με τον Eminem

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ ξαναβγήκε στο πιο απρόσμενο τηλεοπτικό σταθμό της Αμερικής, 23 ώρες μετά το τέλος του Late Show μαζί με τον Eminem

Μία μέρα μετά το τέλος του Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ έκανε την πιο απρόσμενη τηλεοπτική επιστροφή: σε ένα τοπικό κανάλι στο Μίσιγκαν, με Eminem, Jack White και Jeff Daniels, και ένα φινάλε όπου το σκηνικό έγινε στάχτη.
THE LIFO TEAM
Ο Stephen Colbert έσβησε τα φώτα του Late Show με τον Paul McCartney

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ έριξε αυλαία στο Late Show με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Το ιστορικό late-night franchise του CBS αποχαιρέτησε το κοινό του ύστερα από 33 χρόνια, με ένα φινάλε γεμάτο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Έλβις Κοστέλο, Τζον Μπατίστ, διάσημα cameos, μια μάυρη τρύπα που κατάπιε το Ed Sullivan Theater και σχεδόν καμία ευθεία αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ.
THE LIFO TEAM
 
 