Απόστολος Γκλέτσος: «Εγώ είμαι υπέρ της βίας;» - Η απάντηση στις δηλώσεις της Δάφνης Καραβοκύρη

Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, λίγες ημέρες μετά το περιστατικό με τη Σοφία Μουτίδου στο «The Real View».

Εκεί, ο Απόστολος Γκλέτσος ρωτήθηκε από δημοσιογράφο της εκπομπής για τις πρόσφατες δηλώσεις της Δάφνης Καραβοκύρη, σχετικά με το συμβάν στην εκπομπή που παρουσιάζει και η ίδια.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ανέφερε πως μετάνιωσε που δεν πήρε θέση στο ζήτημα, εξηγώντας παράλληλα πως φοβήθηκε ότι ο ηθοποιός μπορεί να σήκωνε χέρι στη Σοφία Μουτίδου.

«Μετά από τόσα χρόνια και όταν έχω κάτσει και σε και σε ηλεκτρικές καρέκλες, γιατί 8 χρόνια δήμαρχος, συν άλλα πόσα χρόνια επικεφαλής σε παράταξη που ήταν αντιπολίτευση στην Περιφέρεια Στερεάς, να κάτσω τώρα εγώ να μιλάω για μένα, είναι κουτό. Ήμουν 8 χρόνια δήμαρχος. 8 χρόνια δήμαρχος, έτσι; Τι να κάτσω να μιλήσω; Να μιλήσω εγώ για μένα; Δηλαδή είναι λίγο κουταμάρα ρε Νίκο, να μιλήσω εγώ για μένα τώρα. Τι να πω;», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

«Είμαστε στο δικαστήριο; Αν ήμασταν στο δικαστήριο να πω δυο κουβέντες, αλλά τι να πω τώρα; Δηλαδή είναι κουταμάρα», συνέχισε.

«Εντάξει, υπήρξαν σχόλια πολλά σε σχέση με το τι είσαι, ακούστηκε πολύ ότι είσαι υπέρ της βίας και η Δάφνη Καραβοκύρη έδωσε μία δήλωση προχθές, αν δεν κάνω λάθος, και είπε ότι φοβήθηκε ότι θα σηκώσεις και το χέρι σου στο πλατό» ανέφερε από την πλευρά της η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Εγώ είμαι υπέρ της βίας; Μάλιστα. Εντάξει», απάντησε ο Απόστολος Γκλέτσος.