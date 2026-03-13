Συνετρίβη αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος στο Ιράκ

Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού συνετρίβη την Πέμπτη στο δυτικό Ιράκ, σε περιστατικό στο οποίο, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ενεπλάκη και δεύτερο αεροσκάφος, χωρίς όμως να οφείλεται ούτε σε εχθρικά ούτε σε φίλια πυρά.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν υπήρχαν θύματα. Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς η κατάσταση εξελισσόταν, δήλωσε ότι το αεροσκάφος KC-135 που συνετρίβη είχε τουλάχιστον πέντε μέλη πληρώματος.

Οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει μεγάλο αριθμό αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή για να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι πραγματοποιούνται επιχειρήσεις διάσωσης μετά τη συντριβή του αεροσκάφους. Το δεύτερο αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

«Το περιστατικό συνέβη σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury και οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε η ανακοίνωση, χρησιμοποιώντας την ονομασία της αμερικανικής επιχείρησης κατά του Ιράν.

Αυτό είναι το τέταρτο αμερικανικό αεροσκάφος που καταρρίπτεται ή χάνεται από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τρία μαχητικά της αμερικανικής αεροπορίας καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ σε περιστατικό φίλιων πυρών.

Όλα τα μέλη των πληρωμάτων εκείνων των αεροσκαφών πρόλαβαν να εκτιναχθούν με ασφάλεια.

Επτά Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ το Reuters ανέφερε την Τρίτη ότι έως και 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν ξεπερνά τους 1.300, σύμφωνα με τον πρεσβευτή της χώρας στον ΟΗΕ.

Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος με το Ιράν πιθανότατα θα κοστίσει περισσότερες αμερικανικές ζωές πριν τελειώσει.

Έξι από τους πεσόντες στρατιωτικούς σκοτώθηκαν όταν ιρανικό drone έπληξε ένα κέντρο επιχειρήσεων σε πολιτικό λιμάνι στο Κουβέιτ. Ο έβδομος Αμερικανός στρατιωτικός πέθανε αφού τραυματίστηκε σε επίθεση την 1η Μαρτίου στη βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία.

Με πληροφορίες από Guardian