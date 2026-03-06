TV & MEDIA

Αιμίλιος Χειλάκης: «Θα συμβούν πράγματα που θα τα δούμε να γίνονται και δεν θα το πιστεύουμε»

Ο ηθοποιός μίλησε εκτενώς για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ενώ αναφέρθηκε και στην «αντίσταση» του Ισπανού πρωθυπουργού Σάντσεθ στον Τραμπ χαρακτηρίζοντάς την «σπουδαία κίνηση»

Φωτογραφία: NDP
Για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή κλήθηκε να μιλήσει ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open.

«Ο πλανήτης πάει για να αλλάξουμε πλανήτη μάλλον... Για πρώτη φορά οι επανδρωμένες αποστολές στο φεγγάρι αποκτούν ένα νόημα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

«Το πιο σημαντικό όμως είναι πως έρχεται αυτό που εδώ και μια εικοσαετία φοβάται ο κόσμος. Φοβάται το πώς η παγκόσμια οικονομία θα μπορέσει να ανταπεξέλθει των προβλημάτων που έχουν γεννηθεί από τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την ενέργεια...αυτή τη στιγμή ζούμε το απότοκο μιας λάθος συμπεριφοράς ενός ολόκληρου αιώνα.», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Ο Σάντσεθ κάνει μια σπουδαία κίνηση»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στον Ισπανό πρωθυπουργό και στην ανοιχτή σύγκρουσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντας την κίνησή του «σπουδαία».

«Να μιλάμε για το παγκόσμιο συμφέρον, αλλά μην αναγκαζόμαστε να συρόμαστε σε πολέμους οι οποίοι δεν ανήκουν στο όφελος κάποιων κι ανήκουν στο όφελος άλλων...Ο Σάντσεθ θύμισε κάτι, ότι υπάρχει το όφελος των πολιτών, ότι υπάρχει το όφελος των κρατών πουδεν θέλουν πόλεμο, ο οποίος πόλεμος είναι οικονομικός. Το ζήτημα όμως είναι πως η ανάφλεξη έχει αγγίξει 15 χώρες, αυτό αρχίζει και έχει μια παγκοσμιότητα και αυτή δεν έχει να κάνει με τα έθνη αλλά με τις αγορές που επηρεάζονται», είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

«Θα συμβούν περισσότερα πράγματα που τα αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά θα τα δούμε να γίνονται και δεν θα το πιστεύουμε.», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ερωτηθείς για τον εάν ορθώς η Ελλάδα έστειλε εξοπλισμό στην Κύπρο, ο ηθοποιός δήλωσε: «Φαντάζομαι ότι έχουμε κάποια εχέγγυα... δεν υπάρχει ποτέ καλό ή κακό σε αυτά, αποδεικνύεται στο μέλλον. Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο της ιστορίας που τα πράγματα θα δείξουν αργότερα τι κινήσεις έχουν γίνει».

