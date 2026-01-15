Αιμίλιος Χειλάκης: «Η νέα χρονιά με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας, είναι δύσκολα τα πράγματα»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης παραχώρησε δηλώσεις σε κάμερες τηλεοπτικών συνεργείων που παρευρέθηκαν στην κοπή της πίτας, της θεατρικής παράστασης «Cancel».

Ερωτηθείς για το πώς τον «βρήκε» η νέα χρονιά, ο Αιμίλιος Χειλάκης αποκάλυψε, ότι περνά μια δύσκολη περίοδο, αναφερόμενος σε πρόβλημα υγείας, υπογραμμίζοντας πως «είναι δύσκολα τα πράγματα».

Στην απάντηση, για το «πώς μπήκε η νέα χρονιά», ο ηθοποιός απάντησε: «Μη εορταστικά, με ένα θέμα υγείας. Είναι πολύ δύσκολη η χρονιά, είναι δύσκολα τα πράγματα», χωρίς να θέλει να εισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τότε, ρεπόρτερ ψυχαγωγικής εκπομπής ρώτησε τον ηθοποιό για το ζήτημα που τον ταλαιπωρεί. Ωστόσο, ο Αιμίλιος Χειλάκης αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας: «Είναι δυσάρεστο, δεν θα σου πω γι΄αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα δεν πρέπει να τα συζητήσουμε».

Τέλος, κλήθηκε από τους δημοσιογράφους να απαντήσει στην ερώτηση, «τι ευχή κάνετε;», με τον ίδιο να απαντά: «Να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω, να είμαστε καλά, να είμαι καλά με την Αθηνά μου, τους συνεργάτες..».