Eurovision 2026: Η Φινλανδία επέλεξε το τραγούδι - φαβορί που «απειλεί» τη θέση του Akyla

Ο εθνικός τελικός της Φινλανδίας ολοκληρώθηκε το Σάββατο και η χώρα επέλεξε τον καλλιτέχνη που θα την εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026.

Νικητές του εθνικού τελικού της Φινλανδίας αναδείχθηκαν οι Linda Lampenius και Pete Parkkonen με το τραγούδι «Liekinheitin», που εξαρχής συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί για τη φετινή Eurovision.

Η νίκη τους προέκυψε μέσα από συνδυασμό ψηφοφορίας του κοινού και της κριτικής επιτροπής, με 75% των ψήφων να προέρχονται από το κοινό και 25% από τους ειδικούς, και με το κομμάτι να ξεχωρίζει για την εκρηκτική σκηνική παρουσία και τη χημεία των δύο καλλιτεχνών, στοιχεία που φαίνεται να εντυπωσίασαν τόσο το κοινό όσο και την κριτική επιτροπή.

Η φινλανδική συμμετοχή θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του πρώτου ημιτελικού, που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 12 Μαΐου. Ωστόσο, στον ίδιο ημιτελικό και στο ίδιο μισό θα εμφανιστεί και ο Akylas με το «Ferto», δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σκηνικό για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Ανέκαθεν οι εμφανίσεις στο πρώτο μισό του ημιτελικού θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι καλλιτέχνες πρέπει να τραβήξουν αμέσως την προσοχή του κοινού και των επιτροπών για να εξασφαλίσουν την πρόκριση.

Ήδη, τα στοιχήματα δείχνουν ήδη μια πολύ στενή μάχη. Σύμφωνα με το Eurovision World, η Φινλανδία βρίσκεται στην κορυφή με 15% πιθανότητες νίκης, ακολουθεί η Ελλάδα με 11%, ενώ τρίτη είναι η Δανία με 10%.

Το γεγονός ότι η Φινλανδία εμφανίζεται ως φαβορί στα στοιχήματα δίνει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον διαγωνισμό, καθώς οι αποδόσεις αλλάζουν συνεχώς ανάλογα με την προτίμηση του κοινού και την επίδραση των πρώτων προβών.