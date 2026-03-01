Eurovision 2026 - Antigoni: «Όταν έμαθα ότι θα εκπροσωπήσω την Κύπρο έκλαψα»

Στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ, μίλησε το πρωί της Κυριακής η Antigoni, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026.

Μιλώντας για το ταξίδι της στη Eurovision 2026, η Antigoni ανέφερε αρχικά πως είναι πολύ ικανοποιημένη από τις πρόβες και αισθάνεται έτοιμη για τον διαγωνισμό.

Μάλιστα, εξήγησε πως δεν θέλει να σκέφτεται το άγχος, καθώς έχει σκοπό να απολαύσει την εμπειρία και να τη θυμάται με χαρά στο μέλλον.

Όπως είπε, η Eurovision ήταν όνειρό της από μικρή ηλικία και παρότι είχε προσπαθήσει και τα προηγούμενα χρόνια, τώρα νιώθει πιο ώριμη και έμπειρη. «Είμαι πολύ καλά και ευχαριστημένη με τις πρόβες που κάνουμε για τη Eurovision. Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε τις πρόβες μας. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα έχω άγχος, γιατί δεν με βοηθάει. Θέλω να το ζήσω και όταν θα κοιτάω πίσω, να είμαι χαρούμενη», ανέφερε αρχικά.

«Ήθελα να βάλω κάτι κυπριακό στο τραγούδι μου γιατί είμαι πολύ περήφανη για τις ρίζες μου. Από πολύ μικρή ήταν το όνειρό μου να πάω στη Eurovision, προσπάθησα και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ήμουν έτοιμη. Τώρα έχω περισσότερη εμπειρία και το τραγούδι είναι τέλειο», συνέχισε.

«Η σκηνική παρουσία θα είναι πολύ δυνατή, θα έχει πολύ κέφι, με παραδοσιακό κυπριακό στοιχείο και μοντέρνο. Λατρεύω τη Shakira, χαίρομαι όταν μου λένε ότι μοιάζουμε. Όταν έμαθα ότι θα εκπροσωπήσω την Κύπρο, έκλαψα και δεν μπορούσα να πάρω κανέναν τηλέφωνο να το πω», κατέληξε.