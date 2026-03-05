TV & MEDIA

Ο Ryan Gosling πανηγύρισε την “5η φορά” στο SNL — μέχρι που του θύμισαν ότι είναι η 4η

Ο Ryan Gosling εμφανίζεται στο νέο promo του Saturday Night Live να πιστεύει ότι γίνεται μέλος του «Five-Timers Club», αν και το επερχόμενο επεισόδιο θα είναι η τέταρτη φορά που αναλαμβάνει χρέη host.

Ο Ryan Gosling στο promo της 51ης σεζόν του «Saturday Night Live». Φωτ.: Rosalind O’Connor/NBC
Ο Ryan Gosling εμφανίζεται να προετοιμάζεται για την πέμπτη του παρουσία ως host στο Saturday Night Live στο νέο promo της εκπομπής — μόνο που στην πραγματικότητα αυτή θα είναι η τέταρτη.

Στο βίντεο με τίτλο «Ryan Gosling Thinks He’s Joining SNL’s Five-Timers Club», ο ηθοποιός φορά ρόμπα με κεντημένο τον αριθμό πέντε και κυκλοφορεί στο Rockefeller Plaza σαν να έχει ήδη ενταχθεί στο κλαμπ των παρουσιαστών με πέντε εμφανίσεις. Ο Mikey Day τον επαναφέρει στην πραγματικότητα, υπενθυμίζοντάς του ότι έχει φιλοξενήσει την εκπομπή τρεις φορές στο παρελθόν — το 2015, το 2017 και το 2024.

«This is your fourth time hosting», του λέει, με τον Gosling να κάνει spit-take και να παραδέχεται τελικά το λάθος.

Η εμφάνισή του το Σάββατο θα είναι η τέταρτη ως host, ενώ έχει κάνει και cameo στην εκπομπή τον Απρίλιο του 2024. Ο ηθοποιός βρίσκεται αυτή την περίοδο σε press tour για το Project Hail Mary, τη μεταφορά του sci-fi μυθιστορήματος του Andy Weir, σε σκηνοθεσία Phil Lord και Christopher Miller, που κυκλοφορεί στις 20 Μαρτίου.

