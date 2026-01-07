Αιμίλιος Χειλάκης: Με έχουν κάνει cancel, φοβήθηκα ότι ίσως κινδυνεύσει η παράσταση που κάναμε

Για το φαινόμενο του cancel και τον τρόπο που το έχει βιώσει ο ίδιος, μίλησε ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τρίτης 6 Ιανουαρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, εξήγησε γιατί επέλεξε να μην μπει ποτέ στη διαδικασία αντιπαράθεσης.

Αιμίλιος Χειλάκης: Με έχουν κάνει cancel, φοβήθηκα ότι ίσως κινδυνεύσει η παράσταση

«Το cancel μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή. Με έχουν κάνει cancel. Εγώ δεν απάντησα σε τίποτα, δεν απαντώ γενικά σε σχόλια και τα αφήνω, γιατί σε 72 ώρες περνάνε στον επόμενο. Αν ασχοληθείς, δίνεις τροφή σε κάποιον που περνάει την ώρα του απλά κοντράροντας εσένα», είπε αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης συνέχισε: «Κάποια στιγμή φοβήθηκα ότι ίσως η παράσταση που κάναμε το καλοκαίρι του ’21 κινδυνεύσει. Δεν κινδύνευσε, γιατί το καλλιτεχνικό έργο δεν τα φοβάται αυτά. Οι καριέρες φοβούνται τέτοια κι εγώ δεν ασχολούμαι με την καριέρα. Εγώ ασχολούμαι με το ότι έχω την ευθύνη ανθρώπων που κάνουμε μια δουλειά μαζί. Δεν έχω μια προσωποκεντρική καριέρα».

Υπενθυμίζεται πως στα τέλη του Δεκεμβρίου 2025, ο Αιμίλιος Χειλάκης είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά ότι κινδύνευσε να χάσει τον ρόλο του στις «Άγριες Μέλισσες» επειδή πριν από κάποια χρόνια είχε δηλώσει ότι έκανε παρέα με τον Δημήτρη Λιγνάδη.