TV & MEDIA
TV & Media

Αιμίλιος Χειλάκης: Με έχουν κάνει cancel, φοβήθηκα ότι ίσως κινδυνεύσει η παράσταση που κάναμε

«Αν ασχοληθείς, δίνεις τροφή» σχολίασε ο ηθοποιός

The LiFO team
The LiFO team
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ CANCEL ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Facebook Twitter
Φωτ.: NDP
0

Για το φαινόμενο του cancel και τον τρόπο που το έχει βιώσει ο ίδιος, μίλησε ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τρίτης 6 Ιανουαρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, εξήγησε γιατί επέλεξε να μην μπει ποτέ στη διαδικασία αντιπαράθεσης.

Αιμίλιος Χειλάκης: Με έχουν κάνει cancel, φοβήθηκα ότι ίσως κινδυνεύσει η παράσταση

«Το cancel μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή. Με έχουν κάνει cancel. Εγώ δεν απάντησα σε τίποτα, δεν απαντώ γενικά σε σχόλια και τα αφήνω, γιατί σε 72 ώρες περνάνε στον επόμενο. Αν ασχοληθείς, δίνεις τροφή σε κάποιον που περνάει την ώρα του απλά κοντράροντας εσένα», είπε αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης συνέχισε: «Κάποια στιγμή φοβήθηκα ότι ίσως η παράσταση που κάναμε το καλοκαίρι του ’21 κινδυνεύσει. Δεν κινδύνευσε, γιατί το καλλιτεχνικό έργο δεν τα φοβάται αυτά. Οι καριέρες φοβούνται τέτοια κι εγώ δεν ασχολούμαι με την καριέρα. Εγώ ασχολούμαι με το ότι έχω την ευθύνη ανθρώπων που κάνουμε μια δουλειά μαζί. Δεν έχω μια προσωποκεντρική καριέρα».

Υπενθυμίζεται πως στα τέλη του Δεκεμβρίου 2025, ο Αιμίλιος Χειλάκης είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά ότι κινδύνευσε να χάσει τον ρόλο του στις «Άγριες Μέλισσες» επειδή πριν από κάποια χρόνια είχε δηλώσει ότι έκανε παρέα με τον Δημήτρη Λιγνάδη.

 
TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιώργος Λιάγκας για Παπαδάκη: «Τον είχα ρωτήσει γιατί είχε αδυνατίσει τόσο πολύ, μου είπε ότι του λείπει ένα ένζυμο»

TV & Media / Γιώργος Λιάγκας για Παπαδάκη: «Τον είχα ρωτήσει γιατί είχε αδυνατίσει τόσο πολύ, μου είπε ότι του λείπει ένα ένζυμο»

«Δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά η στεναχώρια που οδήγησε σε ένα γρήγορο θάνατο λίγο μετά το τέλος της μεγάλης τηλεοπτικής του καριέρας» ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος στην έναρξη της σημερινής του εκπομπής
THE LIFO TEAM
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

TV & Media / Γιώργος Παπαδάκης: «Πολύ δύσκολη μέρα» - Οι παρουσιαστές του «Καλημέρα Ελλάδα» τον αποχαιρέτησαν

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού, που φέτος έχουν αναλάβει την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» μετά τη δική του αποχώρηση, θέλησαν να πουν το δικό τους αντίο
THE LIFO TEAM
«Σκηνοθετικά πρόχειρη, δραματουργικά παιδαριώδης, ρητορικά καφενειακή»: Μια κριτική για τον «Καποδίστρια» που λογοκρίθηκε - Μικροπράγματα

TV & Media / «Σκηνοθετικά πρόχειρη, δραματουργικά παιδαριώδης, ρητορικά καφενειακή»: Μια κριτική για τον «Καποδίστρια» που λογοκρίθηκε - Μικροπράγματα

«Δεδομένου ότι πρόκειται για ταινία του Σμαραγδή, η ελληνική ανωτερότητα δε θα μπορούσε να μην τονίζεται με κάθε δυνατή -και καταγέλαστη- αφορμή»
THE LIFO TEAM
 
 