Eurovision 2026: Ο Akylas τραγούδησε στο Σαν Μαρίνο – Η στιγμή που μαθαίνει τη χορογραφία του «Ferto» στους παρουσιαστές

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ανέβηκε στη σκηνή του Β΄ ημιτελικού της διοργάνωσης του Σαν Μαρίνο και απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό

The LiFO team
The LiFO team
Ο Akylas εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το Ferto / NDPPHOTO
Ο Akylas ήταν καλεσμένος στον Β΄ ημιτελικό της διοργάνωσης του Σαν Μαρίνο για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2026.

Αφού ολοκλήρωσε την εμφάνισή του, το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαρτίου, ο τραγουδιστής και εκπρόσωπος της Ελλάδας στον μεγάλο μουσικό διαγωνισμό καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Το σχετικό απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της διοργάνωσης στο Instagram συγκέντρωσε μάλιστα τα περισσότερα likes σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αναρτήσεις της βραδιάς.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά στις πρώτες εκτιμήσεις των στοιχηματικών εταιρειών για τη Eurovision 2026. Την Παρασκευή 6 Μαρτίου, το “Ferto” και ο Akylas βρίσκονται στην 4η θέση των αποδόσεων.

Στην κορυφή των προγνωστικών βρίσκεται μέχρι στιγμής η Φινλανδία, η οποία θεωρείται το μεγαλύτερο φαβορί για τη φετινή διοργάνωση, ενώ ακολουθούν η Δανία και η Αυστραλία.

Η εμφάνιση του Akyla στο Σαν Μαρίνο

Πέρα από την εμφάνισή του, ο Akylas είχε και μια πιο χαλαρή στιγμή με τους παρουσιαστές της βραδιάς. Οι ίδιοι του ζήτησαν να τους δείξει τη viral χορογραφία του τραγουδιού και ο τραγουδιστής τους έμαθε τη χαρακτηριστική κίνηση του «Ferto», σε ένα στιγμιότυπο που έγινε αμέσως θέμα στα social media. Το βίντεο από τη στιγμή μοιράστηκε και ο ίδιος, αναδημοσιεύοντάς το στον λογαριασμό του στο Instagram.

