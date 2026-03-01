Marseaux: «Στεναχωριόμουν ας πούμε γιατί διάβασα ότι είμαι άφωνη»

Μετά τη συμμετοχή της στο Sing for Greece και την προσπάθειά της για τη Eurovision 2026, η Marseaux μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Marseaux, αναφερόμενη αρχικά στη Eurovision 2026, εξομολογήθηκε ότι δεν μετανιώνει για τη διαδρομή, αλλά ένιωσε πίεση από τα σχόλια και τη σύγκριση με άλλους, τα οποία την ανησύχησαν ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά εκείνη και την ομάδα της.

Τόνισε δε, ότι θα συμμετείχε ξανά στον διαγωνισμό μόνο αν είχε ένα τραγούδι που θα πίστευε απόλυτα.

Παράλληλα, σχετικά με τα σχόλια και τις κριτικές που δέχτηκε, ειδικά για τη φωνή και το σώμα της, σημείωσε ότι τέτοιου είδους σχόλια μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και άλλους νέους στον χώρο, ειδικά όταν προέρχονται από ανθρώπους με εμπειρία και κύρος στον χώρο της μουσικής.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά που άκουσα σχόλια, απλά ίσως ήταν η πιο έντονη φορά. Δηλαδή εγώ τόσο δεν είχα συζητηθεί ποτέ από τηλεόραση και τέτοια. Και η τηλεόραση εγώ λίγο τη φοβάμαι γενικά, γιατί νιώθω ότι δεν είναι πολύ καλοπροαίρετη. Όχι όλη, αλλά σαν βάση ας πούμε», ανέφερε αρχικά.

«Γενικότερα ως παιδί έχω λάβει πολύ body shaming. Οπότε για μένα ήταν ένα trigger. Πίστευα πως κάποια πράγματα πια τα έχουμε οριοθετήσει. Και είδα ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και με ενόχλησε, ένα άλλο κορίτσι ή ένα άλλο παιδί που είναι σε αυτόν τον χώρο και ακούει από μία γυναίκα του χώρου που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και του κάνει ένα τέτοιο σχόλιο, μπορεί να μην μπορεί να το ελέγξει», συνέχισε.

«Στεναχωριόμουν ας πούμε γιατί διάβασα ας πούμε ότι είμαι άφωνη. Ε, δεν το δέχομαι ρε φίλε αυτό», κατέληξε.