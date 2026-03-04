Πρώην σεναριογράφος του South Park έφτιαξε site που ζητά τη στράτευση του Barron Trump

Πρώην σεναριογράφος του South Park δημιούργησε σατιρικό ιστότοπο που καλεί στη στράτευση του Barron Trump, προκαλώντας αντιδράσεις στα αμερικανικά media και στα social δίκτυα.

Ο Toby Morton, 50 ετών, παρουσίασε την ιστοσελίδα με τίτλο «DraftBarronTrump.com», η οποία εμφανίζεται ως παρωδία πολιτικής ρητορικής υπέρ της στρατιωτικής ισχύος. Στο κεντρικό της μήνυμα, το site υποστηρίζει ειρωνικά ότι «ηγεσία σημαίνει δύναμη» και ότι ο νεότερος γιος του προέδρου θα έπρεπε να υπηρετήσει τη χώρα στο εξωτερικό. Η σελίδα περιλαμβάνει φωτογραφίες του 19χρονου Barron Trump, καθώς και σατιρικά “testimonials” που αποδίδονται σε μέλη της οικογένειας Trump.

Ο Morton έχει δημιουργήσει περισσότερες από δώδεκα παρόμοιες ιστοσελίδες, με στόχο –μεταξύ άλλων– τον Elon Musk, τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Andrew Cuomo και τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ron DeSantis.

Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιχείρηση «Operation Epic Fury» των ΗΠΑ κατά του Ιράν, στο πλαίσιο της οποίας σκοτώθηκαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του καθεστώτος. Ο Morton, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δημιουργεί «αντιφασιστικού χαρακτήρα» ιστοσελίδες, έχει στο παρελθόν λανσάρει παρόμοια projects που στοχοποιούν δημόσια πρόσωπα και από τα δύο μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα, μεταξύ των οποίων ο Elon Musk και ο Ron DeSantis.

Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχουν σύνδεσμοι για δωρεές μέσω PayPal και Venmo, στοιχείο που σχολιάστηκε από χρήστες στα social media ως προσπάθεια εμπορικής αξιοποίησης της πολιτικής σάτιρας.

Σημειώνεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει ενεργή στρατιωτική θητεία με υποχρεωτική κατάταξη από το 1973, όταν οι ένοπλες δυνάμεις μετατράπηκαν σε πλήρως εθελοντικό σώμα. Παράλληλα, αν και όλοι οι άνδρες ηλικίας 18–25 ετών οφείλουν να εγγράφονται στο Selective Service System, δεν έχει γίνει καμία επίσημη αναφορά για επαναφορά της επιστράτευσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, ακόμη και σε υποθετικό σενάριο επαναφοράς draft, ο Barron Trump πιθανότατα δεν θα πληρούσε τις προδιαγραφές λόγω ύψους, καθώς ο αμερικανικός στρατός θέτει ανώτατο όριο τα 6 πόδια και 8 ίντσες (περίπου 2,03 μ.), ενώ ο ίδιος φέρεται να έχει ύψος 6 πόδια και 9 ίντσες.

Με ύψος 6 πόδια και 9 ίντσες, ο Barron Trump δεν θα πληρούσε το ισχύον ανώτατο όριο ύψους του αμερικανικού στρατού, που είναι 6 πόδια και 8 ίντσες./φωτογραφία: Getty images

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την οικογένεια Trump σχετικά με την ιστοσελίδα.

