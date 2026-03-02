Eurovision 2026: Tα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού στον εθνικό τελικό

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού των δύο ημιτελικών και του εθνικού τελικού του Sing for Greece, για τη Eurovision 2026.

Μέσα από τον τελικό εκπρόσωπος της Ελλάδας, για τον φετινό μουσικό διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στην Βιέννη, αναδείχθηκε ο Akylas με το τραγούδι «Ferto».

Η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαμίχος μέσω της εκπομπής Eurovision GR το Σαββατοκύριακο (28/2 & 1/3), παρουσίασαν τα αποτελέσματα, τις συνολικές ψήφους που έλαβαν από τα SMS και την online ψηφοφορία οι 14 καλλιτέχνες καθώς και την κατάταξή τους.

Α' Ημιτελικός για την ανάδειξη συμμετοχής στη Εurovision 2026

Από τους συμμετέχοντες του Α' Ημιτελικού την πρώτη θέση κατέλαβε ο Akylas με το «Ferto» να συγκεντρώνει 13.714 ψήφους.

Στην δεύτερη θέση με αρκετά μεγάλη διαφορά βρέθηκε η Marseaux με 4.239 ψήφους ενώ στην τρίτη θέση συγκεντρώνοντας 3.703 ψήφους βρέθηκε ο Stylianos.

Συνολικά στον Α' Ημιτελικό καταμετρήθηκαν 39.395 ψήφοι.

Η 7άδα του Α' Ημιτελικού

Akylas (13.714) Marseaux (4.239) Stylianos (3.703) Evangelia (3.239) Alexandra Sieti (3.207) Rosanna Mailan (2.143) Stefi (1.887)

Β' Ημιτελικός

Την πρώτη θέση του Β' Ημιτελικού κατέκτησε ο Good Job Nicky και το τραγούδι του «Dark side of the Moon» παίρνοντας συνολικά 7.670 ψήφους. Την δεύτερη και τρίτη θέση έλαβαν ο D3lta συγκεντρώνοντας 5.461 ψήφους και ο ZAF με 3.096 ψήφους αντίστοιχα.

Συνολικά στον B' Ημιτελικό καταμετρήθηκαν 31.845 ψήφοι.

Η 7άδα του Β' Ημιτελικού

Good Job Nicky (7.670) D3lta (5.461) ZAF (3.096) Μαρίκα (2.566) Koza Mostra (2.471) Leroybroughtflowers (2.217) Mikay (1.889)

Τελικός

Στον τελικό του Sing for Greece μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Akylas με 59.834 έναντι του Good Job Nicky που βρέθηκε στην δεύτερη θέση με 26.955 ψήφους.

Ο D3lta συγκέντρωσε 17.559, η Marseaux 11.642 και η Evangelia 10.227 ενώ οι υπόλοιποι υποψήφιοι είχαν κάτω από 6.000 ψήφους.

Στον τελικό του Sing for Greece καταμετρήθηκαν συνολικά 162.272 ψήφοι από 62 χώρες, οι περισσότερες προερχόμενες από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο.