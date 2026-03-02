HBO Max και Paramount+ γίνονται ένα: Το streaming μπαίνει σε νέα εποχή

Η Paramount Skydance σχεδιάζει να ενώσει το Paramount+ και το HBO Max σε μία ενιαία streaming πλατφόρμα, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Paramount με τη Warner Bros. Discovery.

Παρά τη συνένωση των υπηρεσιών, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι το brand της HBO θα συνεχίσει να λειτουργεί με ανεξαρτησία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές ότι ο συνδυασμός των δύο πλατφορμών θα δημιουργήσει μια υπηρεσία με πάνω από 200 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως. Όπως είπε, η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στον νέο όμιλο να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τους μεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς «απευθείας στον καταναλωτή direct-to-consumer)».

HBO Max and Paramount+ will be combined into one streaming platform under Paramount-Warner Bros.



However, Paramount bosses stress that HBO as a brand will “operate with independence.”



“As we said, we do plan to put the two services together, which today gives us a little over… pic.twitter.com/4kPAc21HPs — Variety (@Variety) March 2, 2026

Paramount - HBO: Τα σχέδια του Έλισον

Η Paramount αναμένεται να έχει ολοκληρώσει μέχρι τα μέσα του έτους την ενοποίηση των τριών υφιστάμενων υπηρεσιών της σε μία κοινή τεχνολογική βάση, ακολουθώντας αντίστοιχη στρατηγική και για τη νέα ενιαία πλατφόρμα. Σύμφωνα με τον Έλισον, ο συνδυασμός περιεχομένου και τεχνολογίας θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.

Ωστόσο, η διοίκηση επιθυμεί να διατηρήσει την HBO, που σήμερα διευθύνει ο Κέισι Μπλόις, με ξεχωριστό δημιουργικό έλεγχο και περιορισμένη παρέμβαση από τα κεντρικά στελέχη της Paramount.

«Η HBO πρέπει να παραμείνει HBO. Έχει χτίσει ένα εξαιρετικό brand και είναι ηγέτης στον χώρο», τόνισε ο Έλισον, αναφέροντας μάλιστα ότι το «Game of Thrones» είναι η αγαπημένη του σειρά από το δίκτυο. Όπως είπε, η ένωση των πλατφορμών θα επιτρέψει στο περιεχόμενο της HBO να φτάσει σε ευρύτερο κοινό, χωρίς να αλλοιωθεί η ταυτότητά της.

Η συγχώνευση αναμένεται να αναδιαμορφώσει το τοπίο του streaming, ενισχύοντας τη θέση του νέου σχήματος απέναντι σε κολοσσούς της παγκόσμιας αγοράς.

Με πληροφορίες από Variety