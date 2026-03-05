Το «The Bear» ολοκληρώνεται με την 5η σεζόν στο FX

Το The Bear ετοιμάζεται να σερβίρει το τελευταίο του πιάτο. Η βραβευμένη με Emmy σειρά του FX, που προβάλλεται μέσω Hulu, θα ολοκληρωθεί με την επερχόμενη πέμπτη σεζόν, τα γυρίσματα της οποίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο Σικάγο.

Την είδηση επιβεβαίωσε η Jamie Lee Curtis, η οποία υποδύεται τη μητέρα του Carmy (Jeremy Allen White), δηλώνοντας ότι «είναι το τέλος της σειράς» και ότι αυτό ήταν γνωστό από την αρχή. Το FX δεν σχολίασε επισήμως.

Οι ενδείξεις για περιορισμένη διάρκεια υπήρχαν εδώ και καιρό. Ο δημιουργός Christopher Storer είχε αναφέρει σε παλαιότερες συνεντεύξεις ότι η ιστορία είχε σχεδιαστεί εξαρχής με συγκεκριμένο αφηγηματικό ορίζοντα, αρχικά τεσσάρων κύκλων. Το φινάλε της τέταρτης σεζόν, με τίτλο «Goodbye», είδε τον Carmy να απομακρύνεται τόσο από το εστιατόριό του όσο και από τον ίδιο τον χώρο της γαστρονομίας.

Το FX είχε ανανεώσει τη σειρά για πέμπτη σεζόν τον Ιούλιο του 2025, λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του τέταρτου κύκλου. Μέχρι σήμερα, το The Bear έχει αποσπάσει 21 βραβεία Emmy, ανάμεσά τους και το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς το 2023, καθώς και ερμηνευτικές διακρίσεις για τους Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach και Jamie Lee Curtis.

Η πέμπτη σεζόν αναμένεται αργότερα μέσα στο 2026, συνεχίζοντας το μοτίβο των προηγούμενων κύκλων που έκαναν πρεμιέρα στα τέλη Ιουνίου.