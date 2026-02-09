Αιμίλιος Χειλάκης: Αστυνομικοί διέκοψαν τη θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί - Τι συνέβη

Αναστάτωση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Θέατρο Αθηνών, κατά τη διάρκεια της μεταμεσονύκτιας παράστασης «Cancel», με πρωταγωνιστές τους Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Θανάσης Κουρλαμπάς.

Το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno», περιγράφοντας αναλυτικά το περιστατικό.

Όπως εξήγησε αρχικά, όσοι έχουν παρακολουθήσει την παράσταση γνωρίζουν πως ο πυρήνας του έργου «Cancel» αφορά έναν αφελή και ηθικά προβληματικό σταρ του Χόλιγουντ — ρόλο που υποδύεται ο ίδιος — ο οποίος θέτει το ακραίο και προκλητικό ερώτημα αν μπορεί να δικαιολογηθεί ηθικά ο βιασμός μιας γυναίκας «για καλό σκοπό».

Στη συνέχεια της σκηνής, η ηρωίδα της Αθηνάς Μαξίμου πληροφορείται ότι ο χαρακτήρας αυτός διατύπωσε ένα τέτοιο ερώτημα. Εκείνη τη στιγμή βρίσκεται δίπλα σε παράθυρο που «βλέπει» κατευθείαν στη Βουκουρεστίου και φωνάζει δυνατά τη λέξη «Βιάσει;», η οποία ακούστηκε μέχρι τον δρόμο. Όπως σημείωσε ο ηθοποιός, για κάποιον περαστικό που άκουσε τη λέξη εκτός θεάτρου, το άκουσμα ήταν σοκαριστικό, καθώς παρέπεμπε σε μια γυναίκα που φαίνεται να αναρωτιέται αν διαπράττεται βιασμός.

Το περιστατικό οδήγησε στην επέμβαση της αστυνομίας. Ο Αιμίλιος Χειλάκης ανέφερε ότι κατέβηκε από τη σκηνή και κατευθύνθηκε προς την είσοδο του θεάτρου, όπου αντίκρισε δύο αστυνομικούς της ομάδας ΖΗΤΑ να βρίσκονται δίπλα στον υπεύθυνο του θεάτρου, τον οποίο –όπως είπε– «σχεδόν είχαν μπουζουριάσει».

Όπως υπογράμμισε, οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ποιοι ηθοποιοί συμμετείχαν στην παράσταση ούτε τι ακριβώς παιζόταν εκείνη τη στιγμή.

Ευτυχώς, τελικά δεν πραγματοποιήθηκε σύλληψη. Ωστόσο, όταν ο ηθοποιός επέστρεψε στη σκηνή, παραδέχτηκε πως ήταν εμφανώς ταραγμένος, με αποτέλεσμα να μπερδέψει τα λόγια του. «Μέχρι να ολοκληρωθεί η παράσταση και να εξηγήσουμε τι είχε συμβεί, περάσαμε μια αρκετά δύσκολη στιγμή επί σκηνής», κατέληξε.



