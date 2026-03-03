Eurovision 2026 - Akylas: Τα πρώτα πλάνα από το βίντεο κλιπ για το Ferto - Τι είπε για τα στοιχήματα

Το «Ferto» του Akyla, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, φαίνεται να αποκτά ήδη έντονη δυναμική εκτός Ελλάδας.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026 μίλησε στην κάμερα του STAR για την αποδοχή του κοινού, τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, τις φήμες για εκπλήξεις στη σκηνή αλλά και την πτώση στα στοιχήματα.

Κατά την επιστροφή του από τη Σερβία, ο Akylas περιέγραψε με ενθουσιασμό την εμπειρία του: «Όλο αυτό που μου συμβαίνει είναι απίστευτο, δεν το πιστεύω ακόμη. Τσιμπιέμαι για να το καταλάβω. Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτό, ότι έχουν πιάσει όλο το concept. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά και ετοιμάζουμε και το άλμπουμ μας».

Ερωτηθείς για τα δύο κομμάτια της Φινλανδίας και της Δανίας, που θεωρούνται φαβορί για τη νίκη, απάντησε ότι «μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο».

Σε άλλη ερώτηση, αυτή τη φορά για το εάν θα υπάρξουν εκπλήξεις στη σκηνική παρουσίαση του τραγουδιού στη Eurovision, ο Akylas ανέφερε: «Μπορεί, παιδιά. Μέχρι τον Μάιο θα γίνουν πολλά. Προς το παρόν έχω να πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο κομμάτια. Θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι καλό, το οποίο θέλουμε να το κρατήσουμε έκπληξη. Άμα το αποκαλύψουμε, χάθηκε όλη η μαγεία».

Για την πτώση στην τρίτη θέση των στοιχημάτων, σχολίασε: «Αυτά ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια, είναι εντάξει. Μέχρι τους ημιτελικούς μπορεί να αλλάξουν όλα. Δεν αγχωνόμαστε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, να γίνουμε όσο καλύτεροι γίνεται».

Eurovision 2026: Τα πρώτα πλάνα από το βίντεο κλιπ για το Ferto του Akyla

Ο ίδιος ενημέρωσε ότι το video clip θα κυκλοφορήσει σύντομα. Backstage πλάνα από τα γυρίσματα του video clip παρουσιάστηκαν από την εκπομπή «Buongiorno». Ο Akylas πρωταγωνιστεί, μεταξύ άλλων σε ασπρόμαυρα πλάνα, όπως φαίνεται στο βίντεο.