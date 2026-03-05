Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Καπουτζίδης και Καρύδη επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού

Γιώργος Καπουτζίδης και Σμαράγδα Καρύδη εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και επέστρεψαν από το Ομάν, με πτήση επαναπατρισμού.

Οι δύο ηθοποιοί έκαναν διακοπές στη Σρι Λάνκα, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον πανικό που προκλήθηκε στις αεροπορικές μετακινήσεις λόγω του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πολλές διεθνείς πτήσεις.

Πτήσεις που περνούσαν κοντά σε εμπόλεμες ζώνες θεωρήθηκαν επικίνδυνες, γεγονός που οδήγησε στον προσωρινό εγκλωβισμό τους στη Σρι Λάνκα.

Γιώργος Καπουτζίδης και Σμαράγδα Καρύδη γύρισαν στην Ελλάδα

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε τυχαία μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, όταν προβλήθηκαν πλάνα από τη μοναδική πτήση που πραγματοποιήθηκε από το Ομάν προς την Ελλάδα. Σε αυτά τα πλάνα φαινόταν η Σμαράγδα Καρύδη, γεγονός που έκανε γνωστή την περιπέτειά τους.

Στα πλάνα που προβλήθηκαν επίσης, την Πέμπτη 5 Μαρτίου στο «Happy Day», έγινε γνωστό πως οι δύο τους κατάφεραν τελικά να φύγουν από τη Σρι Λάνκα και να φτάσουν στο Ομάν, από όπου επιβιβάστηκαν στη μοναδική διαθέσιμη πτήση για την Ελλάδα.

«Ήταν ένα αρκετά περιπετειώδες ταξίδι. Είχαν προγραμματίσει να φύγουν μία ημέρα νωρίτερα, όμως η πτήση ακυρώθηκε και τελικά ταξίδεψαν την επόμενη. Η άφιξη ήταν προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα, αλλά υπήρχαν συνεχείς καθυστερήσεις περίπου ανά μισή ώρα. Τελικά έφτασαν γύρω στις 9 το βράδυ στο αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ''Ελευθέριος Βενιζέλος''» είπε η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου.

