Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

Ο Jacob Tierney, δημιουργός του πολυσυζητημένου gay romance Heated Rivalry, ετοιμάζει για το Netflix μια νέα σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο, και όλα δείχνουν πως δεν πρόκειται για άλλη μια αποστειρωμένη, «ηρωική» εκδοχή της αρχαιότητας.

Η σειρά λέγεται Alexander, βασίζεται στο μυθιστόρημα The Golden Mean της Annabel Lyon και θα παρακολουθεί τα χρόνια κατά τα οποία ο νεαρός Αλέξανδρος μαθητεύει δίπλα στον Αριστοτέλη.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, καθώς η αθηναϊκή αυτοκρατορία παρακμάζει, ο Αριστοτέλης φτάνει στη Μακεδονία για να αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση ενός ευμετάβλητου νεαρού πρίγκιπα. Ανάμεσα σε αυλικές ίντριγκες, απαγορευμένους δεσμούς, βία και αχαλίνωτες φιλοδοξίες, η παράξενη σχέση τους διαμορφώνει μια αυτοκρατορία και αλλάζει την πορεία της ιστορίας.

Με άλλα λόγια, το Netflix δεν επιστρέφει απλώς σε ένα ακόμη ιστορικό πρόσωπο με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Επιστρέφει σε μια μορφή που εξακολουθεί να προκαλεί νευρικότητα κάθε φορά που απομακρύνεται από τον μαρμάρινο ανδριάντα και πλησιάζει το σώμα, την επιθυμία και την πολιτική της οικειότητας. Και αυτό, ειδικά στην ελληνική περίπτωση, δεν είναι ποτέ μια ουδέτερη χειρονομία.

Ο ίδιος ο Tierney έχει δηλώσει ότι αγαπά το βιβλίο της Lyon εδώ και χρόνια και ότι ήθελε από καιρό να το μεταφέρει στην οθόνη. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί αυτό το σχέδιο κατέληξε στα χέρια του: μετά την επιτυχία του Heated Rivalry, το όνομά του έχει συνδεθεί με ιστορίες ανδρικής εγγύτητας που δεν φοβούνται ούτε τον πόθο ούτε τη σύγκρουση ανάμεσα στη συγκίνηση και την εξουσία.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο Αλέξανδρος επιστρέφει στη σύγχρονη οθόνη με υπαινιγμούς που ξεβολεύουν. Το 2024, το Alexander: The Making of a God του Netflix είχε προκαλέσει αντιδράσεις από συντηρητικούς κύκλους επειδή έδειχνε φιλί ανάμεσα στον Αλέξανδρο και τον Ηφαιστίωνα, παρότι για πολλούς ιστορικούς μια τέτοια απεικόνιση απέχει ελάχιστα από το να θεωρηθεί ιστορικά απολύτως εύλογη. Κάθε νέα επιστροφή του Αλέξανδρου στη μαζική κουλτούρα μοιάζει έτσι να ξανανοίγει το ίδιο ρήγμα: όχι μόνο ποιος ήταν, αλλά και ποιος επιτρέπεται να είναι σήμερα μέσα στη δημόσια φαντασία.

Η νέα σειρά δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας. Ξέρουμε, όμως, ότι ο Tierney θα γράψει και θα σκηνοθετήσει το Alexander, όπως έκανε και με το Heated Rivalry. Οσο για όσους περιμένουν τον δεύτερο κύκλο της σειράς που τον έκανε σημείο αναφοράς για το νεότερο τηλεοπτικό κοινό, θα χρειαστεί να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή: αναμένεται το 2027.