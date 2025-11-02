Αγγελική Νικολούλη: Πέθανε η μητέρα της - Η τελευταία ανάρτηση μαζί της

Πέθανε η μητέρα της γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας του MEGA, Αγγελικής Νικολούλη.

Η είδηση για τη μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη έγινε γνωστή νωρίτερα σήμερα και σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα της έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ρίου.

Η Αγγελική Νικολούλη μάλιστα, είχε αναφερθεί στο παρελθόν για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Μάλιστα σε ανάρτησή της στα social media περίπου ένα χρόνο πριν, είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία της γράφοντας «μανούλα μου, θα βγεις δυνατή και από αυτή τη νέα περιπέτεια. Κράτα γερά ψυχή μου. Μη φοβάσαι. Δε θα αφήσω το χέρι σου».

Τέλος, η κηδεία της μητέρας της παρουσιάστριας θα γίνει την Τετάρτη στον Πύργο.

Με πληροφορίες από patrisnews.com