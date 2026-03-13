Eurovision 2026: Το τραγούδι της Ρουμανίας δέχεται κριτική επειδή «εξιδανικεύει τον σεξουαλικό στραγγαλισμό»

Η συμμετοχή της Ρουμανίας στη Eurovision, με το τραγούδι «Choke Me», έχει χαρακτηριστεί «επικίνδυνη» και «απερίσκεπτη», επειδή φαίνεται να εξιδανικεύει τον σεξουαλικό στραγγαλισμό, μια επικίνδυνη πρακτική που μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη ακόμη και θάνατο.

Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται κατά της σεξουαλικής βίας δήλωσαν ότι το τραγούδι – στο οποίο η φράση «choke me» (πνίξε με) επαναλαμβάνεται περίπου 30 φορές μέσα σε τρία λεπτά – «παίζει επικίνδυνα με τη ζωή των νεαρών γυναικών».

Το τραγούδι ερμηνεύει η Alexandra Căpitănescu, πρώην νικήτρια του ρουμανικού The Voice. Στους στίχους περιλαμβάνονται επίσης φράσεις όπως:

«It’s hard to breathe in» (Δυσκολεύομαι να αναπνεύσω)

«I want you to choke me» (Θέλω να με πνίξεις)

«make my lungs explode» (Κάνε τους πνεύμονές μου να εκραγούν).

Η Clare McGlynn, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Durham, δήλωσε ότι το επαναλαμβανόμενο μήνυμα «choke me» σε σεξουαλικό πλαίσιο «δείχνει ανησυχητική αδιαφορία για την υγεία και την ευημερία των νεαρών γυναικών».

Όπως είπε: «Το τραγούδι - καθώς και η επιλογή του από τη Ρουμανία και τη Eurovision και η προώθησή του από αυτούς τους οργανισμούς - κανονικοποιεί με επικίνδυνο τρόπο μια επικίνδυνη πρακτική. Παίζει απερίσκεπτα με τη ζωή των νεαρών γυναικών. Τα νέα ιατρικά στοιχεία δείχνουν ότι ο συχνός σεξουαλικός στραγγαλισμός μπορεί να προκαλεί εγκεφαλικές βλάβες σε νέες γυναίκες».

Οι αντιδράσεις έχουν εξαπλωθεί στο διαδίκτυο, με πολλούς θαυμαστές της Eurovision να ζητούν είτε τον αποκλεισμό του τραγουδιού από τον διαγωνισμό είτε την αλλαγή των στίχων.

Σε προηγούμενες χρονιές η EBU έχει επίσης ζητήσει να αφαιρεθούν λέξεις όπως «shit» και «pussy» από τραγούδια.

«Ξέρουν τι κάνουν»

Υπερασπιζόμενη το τραγούδι, η Căpitănescu δήλωσε ότι η έντονη εικόνα στους στίχους χρησιμοποιείται μεταφορικά και αναφέρεται στο συναίσθημα του να κατακλύζεται κάποιος από έντονα συναισθήματα και να «πνίγεται» από αμφιβολίες για τον εαυτό του.

Η Νορβηγίδα YouTuber για τη Eurovision ESC Norway, η οποία είναι και εκπαιδευμένη ψυχολόγος, δήλωσε ότι η ρουμανική συμμετοχή χρησιμοποιεί αυτή την πρακτική – που απαγορεύεται στην πορνογραφία στο Ηνωμένο Βασίλειο – για να «δημιουργήσει αντιδράσεις».

«Ξέρουν τι κάνουν και χρησιμοποιούν ένα θέμα που έχει γίνει δημοφιλές και κανονικοποιημένο μέσα από την πορνογραφική κουλτούρα, κάτι που είναι πραγματικά επικίνδυνο», είπε. «Ξέρουν ότι είναι τάση και είναι πολύ τρομακτικό αυτό που συμβαίνει», πρόσθεσε.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε πέρυσι έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους κάτω των 35 ετών έχουν βιώσει στραγγαλισμό, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο πιστεύει λανθασμένα ότι υπάρχουν «ασφαλείς τρόποι» για να στραγγαλίσει κανείς κάποιον.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει επίσης αλλαγές στον εγκέφαλο γυναικών που έχουν υποστεί επανειλημμένα στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια του σεξ, όπως ενδείξεις εγκεφαλικής βλάβης και διαταραχές στις εγκεφαλικές λειτουργίες που συνδέονται με την κατάθλιψη και το άγχος.

Σχεδόν οι μισές γυναίκες δήλωσαν ότι ένιωσαν άγχος κατά τη διάρκεια ή μετά τον στραγγαλισμό, ενώ ακόμη και μια πολύ σύντομη στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

