Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του μεγάλου Έλληνα σόουμαν

Φίλοι, συνεργάτες και καλλιτέχνες συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του ανθρώπου που με την ενέργεια, το χιούμορ και το αστείρευτο ταλέντο του σημάδεψε το ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση

Φωτ. EUROKINISSI
Φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαρίνο, τον μεγάλο Έλληνα σόουμαν, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Κοιμητήριο Βούλας σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με πρόσωπα από το καλλιτεχνικό και θεατρικό χώρο να συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη του ενός ανθρώπου που μετέτρεψε τη ζωή και την ψυχαγωγία σε τέχνη, αφήνοντας το αποτύπωμά του στον ελληνικό πολιτισμό.

Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε μια μορφή - θρύλος της ελληνικής ψυχαγωγίας, γνωστός για την αστείρευτη ενέργεια, το χιούμορ και την απίστευτη ικανότητά του να συναρπάζει το κοινό.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Στο πλευρό του παρέμειναν πιστοί μόνο ο κηπουρός του, Βασίλης Θωμάκος, και η σύζυγός του, Ιωάννα, φροντίζοντάς τον με αφοσίωση και αγάπη μέχρι τις τελευταίες στιγμές του.

Παρά την απομάκρυνσή του από τη δημόσια σκηνή, η επίδρασή του στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση παραμένει ανεξίτηλη.

Φωτ. EUROKINISSI
Φωτ. EUROKINISSI
Φωτ. EUROKINISSI
Φωτ. EUROKINISSI
Φωτ. NDP
Φωτ. NDP
Φωτ. NDP
Φωτ. NDP
Φωτ. EUROKINISSI
Φωτ. EUROKINISSI
