ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Μαρουσάκης: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Προ των πυλών κακοκαιρία μετά το Σαββατοκύριακο

Σταδιακή αλλά αισθητή αλλαγή του καιρού μέσα στην επόμενη εβδομάδα - Ποιες ημέρες αναμένονται φαινόμενα

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Unsplash
Αλλάζει σημαντικά μετά το Σαββατοκύριακο το σκηνικό του καιρού στη χώρα, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος το πρωί της Παρασκευής έκανε λόγο για τον ερχομό κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα, εξηγώντας πως μετά από αρκετές ημέρες, αλλάζει αισθητά ο καιρός στη χώρα.

Για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πως θα είναι γενικά ήρεμος και ηλιόλουστος, με μόνη «παραφωνία» το κρύο νωρίς το πρωί. Μάλιστα, υπάρχει και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά του ηπειρωτικού κορμού τις απογευματινές ώρες, λόγω θερμικής αστάθειας.

Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί, σήμερα στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα στα ανατολικά και βοριάς που θα ενισχυθεί από το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα στα ορεινά και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 17 βαθμούς το μεσημέρι.

Μαρουσάκης: Προ των πυλών κακοκαιρία μετά το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα στα ορεινά και βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάσουν κοντά στα 6–7 μποφόρ.

Το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες κοντά στα βουνά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 18 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Από τα δυτικά, όμως, αναμένεται μια σταδιακή αλλαγή του καιρού μέσα στην εβδομάδα, καθώς μια κακοκαιρία θα αρχίσει να πλησιάζει, φέρνοντας βροχές κυρίως στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.

Η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει μεγάλη διαφορά πίεσης στο Αιγαίο, ενισχύοντας τους βοριάδες για αρκετές ημέρες.

Συνολικά, οι πρώτες μέρες της εβδομάδας θα κυλήσουν ήρεμα και με σχετικά καλό καιρό, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές μπόρες, ενώ οι ισχυρότεροι άνεμοι στο Αιγαίο και η σταδιακή άφιξη της κακοκαιρίας από τα δυτικά θα αποτελέσουν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στη συνέχεια.

Ελλάδα

