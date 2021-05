Γιάννης Βασιλείου

20.4.2021

Με αφορμή τον εορτασμό των γενεθλίων του πρωταγωνιστή Σίμου Λιου, η Marvel έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της περιπέτειας «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ