Η Eurovision αλλάζει λογότυπο για να γιορτάσει τα 70 της χρόνια

«Θα αρχίσετε να βλέπετε περισσότερο τη νέα μας ταυτότητα καθώς πλησιάζουμε στον διαγωνισμό τραγουδιού 2026 και θα υπάρξουν κι άλλες εκπλήξεις», δήλωσε ο διευθυντής της Eurovision

Η Eurovision αλλάζει λογότυπο και γιορτάζει 70 χρόνια μουσικής
Το 2026, ο διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision γιορτάζει 70 χρόνια ενότητας μέσω της μουσικής.

Εν όψει του διαγωνισμού το 2026 που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία, η διοργάνωση όπως αναφέρει «σκοπεύει να ρίξει φως στο παρελθόν του διαγωνισμού, να γιορτάσει το παρόν μας και να κοιτάξει προς το μέλλον».

Το λογότυπο της Eurovision που έχει εκπροσωπήσει τον Διαγωνισμό για πάνω από 20 χρόνια έχει ανανεωθεί. Από την εικονική χειρόγραφη γραμματοσειρά που λανσαρίστηκε το 2004 και βελτιώθηκε το 2014, πλέον έχει απλοποιηθεί σε ένα μοναδικό, ξεχωριστό σήμα, με ένα γνώριμο στοιχείο στο κέντρο του: την καρδιά της Eurovision.

Σε συνδυασμό με το νέο λογότυπο παρουσιάζεται και ένα νέο αυτόνομο εικονίδιο: η «Χαμαιλέων Καρδιά» η οποία θα μπορεί να απορροφά πολιτιστικά στοιχεία, μουσική και κίνηση. Θα μπορεί επίσης να προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της χώρας που φιλοξενεί, την προσωπικότητα ενός καλλιτέχνη ή ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Ο Martin Green CBE, Διευθυντής της Eurovision, δήλωσε:

«Ο διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision υπήρξε πάντα μια ιστορία εξέλιξης – μουσικής, πολιτιστικής και δημιουργικής. Αυτή η ανανέωση τιμά 70 καταπληκτικά χρόνια ενώ οδηγεί το brand σε ένα συναρπαστικό μέλλον. Είναι τολμηρή, παιχνιδιάρικη και γεμάτη καρδιά – όπως και ο ίδιος ο διαγωνισμός. Είμαστε πολύ περήφανοι που την παρουσιάζουμε στον κόσμο.

Το νέο μας λογότυπο και η νέα μας ταυτότητα έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν το brand της Eurovision πιο ξεκάθαρο στις ψηφιακές πλατφόρμες, να συγκεντρώσουν όλα τα πρότζεκτ μας σε έναν χώρο και να προστατεύσουν το brand παγκοσμίως για τα μέλη της EBU, καθώς ο διαγωνισμός συνεχίζει να προσελκύει νέο κοινό σε όλο τον κόσμο.

Θα αρχίσετε να βλέπετε περισσότερο τη νέα μας ταυτότητα καθώς πλησιάζουμε στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 και θα υπάρξουν κι άλλες εκπλήξεις και λεπτομέρειες για όλες τις δραστηριότητες που θα γιορτάσουν τα 70 χρόνια ενότητας μέσω της μουσικής, τις επόμενες μήνες.»

