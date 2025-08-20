TV & MEDIA
O JJ με το Wasted Love κέρδισε τη Eurovision 2025 για την Αυστρία

Eurovision 2026: Ανακοινώθηκε η πόλη της Αυστρίας που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό
JJ, Wasted Love: Ο νικητής της Eurovision 2025 ήταν από την Αυστρία / Φωτογραφία: EPA
Ανακοινώθηκε η πόλη της Αυστρίας που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό Eurovision για το 2026.

Μετά τη νίκη του αυστριακού τραγουδιστή JJ με το τραγούδι “Wasted Love” την περασμένη άνοιξη στη Βασιλεία της Ελβετίας, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στην Αυστρία.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα Τετάρτη, η Βιέννη θα είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2026, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Αυστρίας (ORF), η οποία έχει αναλάβει τη διοργάνωση της μεγαλύτερης ζωντανής μουσικής εκδήλωσης στον κόσμο.

«Ύστερα από ενδελεχή εξέταση και βάσει ομόφωνης απόφασης της επιτροπής, η ORF κατέληξε ότι η πρόταση της Βιέννης είναι η πιο ελκυστική, όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών και logistics, αλλά και οικονομικά», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ORF, Ρόλαντ Βάισμαν. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Wiener Stadthalle.

Υποψηφιότητα είχε καταθέσει και το Ίνσμπρουκ, ωστόσο η Βιέννη επικράτησε. Πρόκειται για την τρίτη φορά που η αυστριακή πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει τον θεσμό, μετά το 1967 και το 2015.

«Ως δήμαρχος της Βιέννης, είμαι φυσικά ενθουσιασμένος που η πόλη μας επικράτησε και θα εκπροσωπήσει και πάλι την Αυστρία τον επόμενο χρόνο. Είμαι πεπεισμένος ότι θα έχουμε έναν υπέροχο Μάιο όλοι μαζί», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο δήμαρχος Μίχαελ Λούντβιχ.

Ο JJ (Γιοχάνες Πίετς) είναι ο τρίτος αυστριακός καλλιτέχνης που κατακτά τη Eurovision, μετά την Κοντσίτα Βουρστ το 2014 και τον Ούντο Γιούργκενς το 1966.

Ο μουσικός διαγωνισμός, που από το 1956 «ενώνει και διχάζει» τους Ευρωπαίους, συγκέντρωσε στην τελευταία του διοργάνωση περισσότερους από 160 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Associated Press

