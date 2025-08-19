MTV VMAs: Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Άλεξ Γουόρεν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή

Οι Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Ρίκι Μάρτιν, Άλεξ Γουόρεν, J Balvin, DJ Snake και Sombr θα ανέβουν στη σκηνή των φετινών βραβείων MTV Video Music Awards.

Ο Κολομβιανός τραγουδιστής, J Balvin θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το «Noventa» τραγούδι του με τον DJ Snake, καθώς και το «Zun Zun» με τους Justin Quiles και Lenny Tavárez.

Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδοποιός και ηθοποιός, Busta Rhymes θα τιμηθεί με το πρώτο βραβείο MTV VMA Rock the Bells Visionary Award και ο Ρίκι Μάρτιν θα λάβει το πρώτο βραβείο Latin Icon Award.

Ο LL Cool J ανακοινώθηκε ότι θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των MTV VMA στις 7 Σεπτεμβρίου στο UBS Arena στη Νέα Υόρκη.

Η Lady Gaga προηγείται φέτος στις υποψηφιότητες, διεκδικεί βραβεία σε 12 κατηγορίες, Βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς.

Ακολουθούν ο Bruno Mars με 11 υποψηφιότητες, ο Kendrick Lamar με 10 και οι Rosé και Sabrina Carpenter με οκτώ η καθεμία. Οι The Weeknd, Billie Eilish and Charli xcx διεκδικούν βραβεία σε επτά, έξι και πέντε κατηγορίες.