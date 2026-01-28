Τα αίτια της φονικής έκρηξης στη Βιολάντα, με τις πέντε νεκρές γυναίκες, εξετάζουν οι Αρχές.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφάλειας και ο υπεύθυνος βάρδιας συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και κατέθεταν μέχρι αργά τη νύχτα στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Διαρροή προπανίου το πιθανότερο σενάριο

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Πυροσβεστικής, οι ισχυρές ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

Το αέριο φέρεται να διέρρεε από σωληνώσεις που βρίσκονταν κάτω από τη γη και κατέληγαν στο υπόγειο του κτιρίου, όπου και συσσωρεύτηκε.

Μία σπίθα ή άλλο ερέθισμα φαίνεται πως προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο των πέντε εργαζομένων και τον τραυματισμό επτά ακόμα.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Το ΕΡΤnews παρουσίασε το σημείο όπου, όπως φαίνεται, σημειωνόταν διαρροή αερίου, που τελικώς προκάλεσε τη φονική έκρηξη και ισοπέδωσε τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε φωτογραφικό ντοκουμέντο που αποτυπώνει το λεγόμενο «σημείο μηδέν», απ’ όπου- σύμφωνα με την Πυροσβεστική- ξεκίνησε η διαρροή του προπανίου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΕΡΤNews, η διαρροή εντοπίστηκε στο υπέδαφος, εκτός του κτιρίου, κατά μήκος του αγωγού που συνέδεε τις δεξαμενές προπανίου με τη μονάδα παραγωγής.

Για τον εντοπισμό της, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να σκάψουν την άσφαλτο σε όλο το μήκος του αγωγού, έως ότου εντοπιστεί το σημείο από το οποίο διέρρεε το αέριο.

Στο σημείο ήταν παρών και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο οποίος- σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- φέρεται να δήλωσε στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι δεν είχε αντιληφθεί πως υπήρχε διαρροή προπανίου, θεωρώντας ότι η έντονη οσμή που αναφερόταν από εργαζόμενους προερχόταν από τις αποχετεύσεις των εγκαταστάσεων.

Το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη.

Οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Βαριές κατηγορίες για τους συλληφθέντες

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες για:

ανθρωποκτονία από αμέλεια,

πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια,

πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με τα μέτρα πυρασφάλειας και ανίχνευσης αερίων στο εργοστάσιο.

Όπως έγινε γνωστό, η εταιρεία είχε καταθέσει φάκελο τον περασμένο Σεπτέμβριο για λήψη συμπληρωματικών μέτρων πυρασφάλειας, ωστόσο εξετάζεται εάν αυτά εφαρμόστηκαν στην πράξη ή έμειναν μόνο στα χαρτιά.

Παράλληλα, εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι υπήρχε έντονη οσμή αερίου, η οποία είχε μεταφερθεί σε προϊσταμένους και διευθυντικά στελέχη, χωρίς- όπως φαίνεται- να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ερώτημα αν υπήρχε σύστημα ανίχνευσης αερίων και, εάν υπήρχε, γιατί δεν λειτούργησε εγκαίρως ώστε να δοθεί χρόνος εκκένωσης στους εργαζόμενους.

Έκρηξη στη Βιολάντα: «Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα»

Σχεδόν 52 ώρες μετά την έκρηξη, πυκνοί καπνοί εξακολουθούν να αναδύονται από το κατεστραμμένο τμήμα του εργοστασίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα να λιώσει ο χάλυβας, ενώ ολόκληροι όροφοι έχουν καταρρεύσει.

Με τη συνδρομή γερανών απομακρύνθηκαν τα συντρίμμια, γεγονός που οδήγησε και στον εντοπισμό της πέμπτης σορού.

Παρά την ένταση της έκρηξης, οι δύο δεξαμενές προπανίου- χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων- που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το κτίριο, παρέμειναν άθικτες, γεγονός που αποδίδεται στη λειτουργία συστήματος αποτροπής εξάπλωσης της φωτιάς.

Όπως επισημαίνεται, τη μοιραία νυχτερινή βάρδια δεν βρισκόταν στο εργοστάσιο το σύνολο του προσωπικού. Αν η έκρηξη είχε σημειωθεί λίγες ώρες αργότερα, στην πρωινή βάρδια των περίπου 100 εργαζομένων, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ανυπολόγιστες.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

