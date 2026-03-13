Κατασκοπεία στη Σούδα: Ο κατηγορούμενος διέμενε σε βαν για τρία χρόνια - Έδειχνε φωτογραφίες σε περίοικους

Για τρεις συνεχόμενους χειμώνες φαίνεται πως ζούσε μέσα σε ένα βαν ο Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία στην περιοχή της Σούδας, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας φέρεται να κατέγραφε με φωτογραφίες πλοία αλλά και κινήσεις στις εγκαταστάσεις της στρατιωτικής βάσης.

Επιπλέον συμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος φέρεται να έδειχνε σε κατοίκους της περιοχής φωτογραφίες που είχε αποθηκευμένες στο κινητό του τηλέφωνο. Οι περίοικοι αναφέρουν ότι συνομιλούσε μαζί τους με ευγένεια και φυσικότητα, χωρίς να κινήσει υποψίες για παράνομη δραστηριότητα.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι αστυνομικοί της Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων παρακολουθούσαν τις κινήσεις του για αρκετό χρονικό διάστημα.

Από την έως τώρα εξέταση του κινητού του τηλεφώνου έχουν προκύψει στοιχεία που φαίνεται να ενισχύουν τις κατηγορίες εις βάρος του, ενώ οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να υπάρχει ευρύτερο κατασκοπευτικό δίκτυο πίσω από τη δράση του.

Παράλληλα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού συνεχίζονται οι ενδελεχείς έλεγχοι στο βαν του κατηγορουμένου, από τους οποίους αναμένονται νέα στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα οι αρχές συνέλαβαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έναν 36χρονο από τη Γεωργία, ο οποίος επίσης κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα. Επιπλέον, το περασμένο καλοκαίρι είχε συλληφθεί για παρόμοια υπόθεση και ένας 26χρονος από το Αζερμπαϊτζάν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ