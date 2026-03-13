Σούδα: Δίωξη για κατασκοπεία στον 58χρονο Πολωνό

Ο 58χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί

The LiFO team
ΣΟΥΔΑ ΠΟΛΩΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Ποινική δίωξη για κατασκοπεία ασκήθηκε στον 58χρονο Πολωνό, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου στη Σούδα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, ο οποίος του άσκησε δίωξη.

Ο Πολωνός ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα (16/3).

Τι υποστηρίζει ο Πολωνός που συνελήφθη στη Σούδα

Ο Πολωνός αρνήθηκε τις κατηγορίες και φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν στην περιοχή για τουρισμό. Μαζί του είχε και τον σκύλο του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο όπου ήταν σταθμευμένο το τροχόσπιτο.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κινητό του Πολωνού βρέθηκαν αρκετές φωτογραφίες με καράβια και αεροπλάνα από την περιοχή της Σούδας.

Επίσης, εντοπίστηκαν ένα λάπτοπ, usb και τάμπλετ, τα οποία μεταφέρθηκαν για έρευνα στην ΔΕΕ. Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει ότι ο 58χρονος επισκεπτόταν το Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την Άνοιξη.

Διαπιστώθηκε ότι ήταν στο Μαράθι Σούδας και το 2024 και το 2025.

 


 

Tags

0

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
 
 