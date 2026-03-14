Καλαμαριά: «Χρησιμοποίησα το μαχαίρι για άμυνα» λέει ο 23χρονος για την φονική επίθεση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής επίθεσης στην Καλαμαριά, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής παρουσιάστηκε στην αστυνομία, μαζί με τον δικηγόρο του, ο φερόμενος δράστης.

Ο 23χρονος σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 20χρονο στην Καλαμαριά, υποστηρίζοντας πως δέχθηκε επίθεση από πέντε άγνωστα άτομα και χρησιμοποίησε το μαχαίρι για λόγους άμυνας, χωρίς να γνωρίζει ποιον χτύπησε.

Μάλιστα, αναμένεται να οδηγηθεί μέσα στο επόμενο εικοσιτετράωρο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του άτυχου 20χρονου προέκυψε ότι δέχθηκε δύο μαχαιριές, μία στην αριστερή πλευρά του θώρακα και μία στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Καλαμαριά: «Να ανοίξουν τα στόματα» - Η έκκληση της οικογένειας του θύματος

Την ίδια ώρα, τα κίνητρα του επεισοδίου παραμένουν ανοιχτά και οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Εκτός από το υλικό από κάμερες ασφαλείας, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι καταθέσεις των φίλων του θύματος, που ήταν μαζί του τη νύχτα της επίθεσης.

Παράλληλα, η οικογένεια του 20χρονου, μέσω του δικηγόρου της Παρασκευά Σπυράτου, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να μιλήσει, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, επικοινωνώντας με το Τμήμα Αθλητικής Βίας στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας να «ανοίξουν τα στόματα» και να φωτιστούν οι συνθήκες της τραγωδίας.

«Να ανοίξουν τα στόματα. Σίγουρα υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που γνωρίζουν το παρασκήνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σπυράτος μιλώντας στο Star.