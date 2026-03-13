ΕΛΛΑΔΑ
Κατερίνη: Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε τουρίστρια - Εντολή για προκαταρκτική έρευνα

H 61χρονη γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της

Κατερίνη: Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε τουρίστρια - Εντολή για προκαταρκτική έρευνα
Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης σχετικά με τη σοβαρή επίθεση που δέχθηκε μια 61χρονη γυναίκα από αγέλη αδέσποτων σκύλων σε αγροτική περιοχή μεταξύ Λιτοχώρου και Δίου, στην Πιερία.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη αντιδήμαρχος της περιοχής, 65 ετών, η οποία είναι αρμόδια για ζητήματα που αφορούν τα αδέσποτα ζώα. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της εξέλιξης της εισαγγελικής έρευνας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Η 61χρονη, Γερμανίδα υπήκοος που παραθέριζε στην περιοχή, είχε βγει για περίπατο όταν δέχθηκε την επίθεση από την αγέλη των σκύλων.

Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 61χρονη παραμένει διασωληνωμένη και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

