Έκρηξη στη Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες κατηγορείται ο ιδιοκτήτης του εργοστάσιου παραγωγής μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου στα Τρίκαλα, όπως αναφέρουν σχετικά πληροφορίες του ΣΚΑΪ, συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης με τις παραπάνω κατηγορίες.

Μάλιστα, γίνεται λόγος πως οι συλλήψεις σχετικά με την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες, ανέρχεται στις δύο, ένας εξ' αυτών και ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτιρίου.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, με τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να συλλέγουν με ιδιαίτερη προσοχή στοιχεία από τον τόπο της τραγωδίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 3:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας και ήταν τόσο ισχυρή, που ακούστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. «Εκείνη τη στιγμή άκουσα έναν τεράστιο θόρυβο. Κοίταξα και είδα μια τεράστια φλόγα», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, παράλληλα με τις έρευνες των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε σε υπόγειο χώρο 300 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη. Την ίδια ώρα, αναφορές κάνουν λόγο για οσμή γκαζιού που είχε παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Άθικτες οι δεξαμενές προπανίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δεξαμενές προπανίου που τροφοδοτούσαν τους φούρνους της μονάδας βρέθηκαν άθικτες, γεγονός που ενισχύει το σενάριο διαρροής προπανίου στο εσωτερικό δίκτυο διανομής.

«Η έκρηξη από προπάνιο και βουτάνιο, δηλαδή από υγραέριο, είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Είναι η πιο συχνή αιτία εκρήξεων σε βιομηχανίες τροφίμων λόγω της χρήσης υγραερίου», επισήμανε ο καθηγητής Χημείας στο ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, το μείγμα προπανίου-βουτανίου ενδέχεται να συσσωρεύτηκε στον υπόγειο χώρο, οδηγώντας στη μοιραία ανάφλεξη. «Το προπάνιο είναι βαρύτερο από τον αέρα και μπορεί να λιμνάσει χαμηλά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη αν έρθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες» ανέφερε ο καθ. Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν οποιαδήποτε πληροφορία. «Είναι εν μέρει σωστό ότι αέρια όπως το προπάνιο είναι από τη φύση τους άοσμα. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας προστίθενται συνήθως ουσίες με έντονη οσμή, ώστε μια διαρροή να γίνεται άμεσα αντιληπτή», διευκρίνισε ο αντιπύραρχος Δημήτρης Λιότσος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ