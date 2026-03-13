ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 38χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 14χρονης

Ο 38χρονος φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη μέσω αγγελίας για ένα γατάκι

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ένας 38χρονος συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, κατηγορούμενος για βιασμό ανήλικης.

Ο 38χρονος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη με αφορμή μία αγγελία για υιοθεσία κατοικιδίου.

Η υπόθεση στο Παλαιό Φάληρο

Ειδικότερα, τον Μάιο του 2025 ο κατηγορούμενος προσέγγισε την 14χρονη μέσω ανάρτησης που πραγματοποίησε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αφορούσε υιοθεσία ζώου συντροφιάς και συγκεκριμένα ένα γατάκι.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη της με διάφορα προσχήματα ο δράστης άρχισε να λέει στο θύμα ότι θα μπορούσε να γίνει μοντέλο και μπορεί να τη φωτογραφίσει για να τη βοηθήσει.

Με πρόσχημα τα όσα της είχε πει ο 38χρονος προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

