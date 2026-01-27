Έκρηξη στη Βιολάντα: Βρέθηκε τρύπα σε σωλήνα προπανίου

Ανακοίνωση για τις τρεις συλλήψεις σχετικά με την έκρηξη και πυρκαγιά που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας, στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, εξέδωσε η Πυροσβεστική.

Στην επίσημη δήλωση της Υπηρεσίας γίνεται λόγος πως σχηματίστηκε δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σε βάρος των τριών συλληφθέντων, με την έκρηξη να προέρχεται από διαρροή προπανίου.

Ειδικότερα, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφάλειας και ο τεχνικός βάρδιας.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Τι έδειξε η αυτοψία στο εργοστάσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για τα παραπάνω αδικήματα, καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπανίου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Παράλληλα, υπάρχουν καταθέσεις εργαζομένων οι οποίοι αναφέρουν ότι μύριζε αέριο στο χώρο του εργοστασίου εδώ και ημέρες, είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην τραγωδία.

Στη δικογραφία θα συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας, που έγινε από την Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στο χώρο του εργοστασίου.

Οι συλληφθέντες απολογούνται από το απόγεμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ, κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

Βιολάντα: Ποιοι συνελήφθησαν

Υπενθυμίζεται πως οι συλλήψεις σχετικά με την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες, ανέρχονται στις τρεις, ανάμεσα σ' αυτούς ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτιρίου και ο υπεύθυνος της βάρδιας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 3:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας και ήταν τόσο ισχυρή, που ακούστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. «Εκείνη τη στιγμή άκουσα έναν τεράστιο θόρυβο. Κοίταξα και είδα μια τεράστια φλόγα», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.