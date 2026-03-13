Αθήνα: Συνελήφθη αστυνομικός για εμπλοκή σε τροχαίο δυστύχημα - Οδηγούσε την υπηρεσιακή μηχανή

Υπό έρευνα είναι οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής αστυνομικός με τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για την εμπλοκή του σε τροχαίο δυστύχημα. 

Ο αστυνομικός υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής.

Η εμπλοκή του αστυνομικού στο θανατηφόρο τροχαίο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (12/03), στο κέντρο της Αθήνας, ο αστυνομικός οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με έτερη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 63χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, όπου ο 63χρονος κατέληξε, μεσημβρινές ώρες σήμερα.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ

Ελλάδα / Θάνατος καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: «Την παρέπεμψαν σε ψυχιατρική εξέταση με σκοπό να την απολύσουν»

Ο θείος της 57χρονης Σοφίας Χρηστίδου έκανε λόγο για σοβαρές παραλείψεις από την πλευρά των Διευθύνσεων του σχολείου και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
