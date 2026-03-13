ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Πύργος Ηλείας: Νεκρός μαθητής Λυκείου μετά από πτώση από μπαλκόνι 3ου ορόφου

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αν θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του

The LiFO team
The LiFO team
Πύργος Ηλείας: Νεκρός μαθητής Λυκείου μετά από πτώση από μπαλκόνι 3ου ορόφου Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο της πτώσης του νεαρού στον Πύργο Ηλείας / patrisnews.gr
0

Συγκλονισμένη είναι τις τελευταίες ώρες η τοπική κοινωνία του Πύργου Ηλείας, μετά τον θάνατο ενός 18χρονου μαθητή Λυκείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός έπεσε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από το μπαλκόνι του 3ου ορόφου σε πολυκατοικία της περιοχής του Πύργου Ηλείας, προσκρούοντας στον ακάλυπτο χώρο.

Άμεσα, γείτονες που άκουσαν τον θόρυβο έσπευσαν στο σημείο και κάλεσαν το ΕΚΑΒ και τις Αρχές.

Κάποιοι μάλιστα, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν και ο πατέρας του.

Ο άτυχος μαθητής μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, αλλά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Οι Αρχές από πλευράς τους, διερευνούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αν ο νεαρός θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Με πληροφορίες από patrisnews.gr

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ

Ελλάδα / Θάνατος καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: «Την παρέπεμψαν σε ψυχιατρική εξέταση με σκοπό να την απολύσουν»

Ο θείος της 57χρονης Σοφίας Χρηστίδου έκανε λόγο για σοβαρές παραλείψεις από την πλευρά των Διευθύνσεων του σχολείου και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
THE LIFO TEAM
ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ελλάδα / ΟΣΕ: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού - Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια

Το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν σε τμήματα της τουριστικής διαδρομής έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις μεγάλων και επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές από τη γύρω δασική έκταση του όρους Χελμού
THE LIFO TEAM
Τι δείχνει νέα έρευνα για την Ελλάδα: οι άνδρες εμφανίζονται πολύ πιο αρνητικοί από τις γυναίκες απέναντι στην ομοφυλοφιλία

Ελλάδα / Τι δείχνει νέα έρευνα για την Ελλάδα: οι άνδρες εμφανίζονται πολύ πιο αρνητικοί από τις γυναίκες απέναντι στην ομοφυλοφιλία

Οι νόμοι μπορεί να αλλάζουν, αλλά οι κοινωνικές στάσεις όχι πάντα με τον ίδιο ρυθμό. Μια νέα έρευνα του Pew Research Center δείχνει ότι στην Ελλάδα το 40% των ανδρών θεωρεί την ομοφυλοφιλία ηθικά απαράδεκτη, έναντι 20% των γυναικών.
THE LIFO TEAM
 
 