ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Καλαμαριά: «Τον είδαμε αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο, ήταν τρία άτομα» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του

The LiFO team
The LiFO team
Καλαμαριά: «Τον είδαμε αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο, ήταν τρία άτομα» λέει αυτόπτης μάρτυρας Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο της φονικής επίθεσης στον 20χρονο / EUROKINISSI
0

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής επίθεσης του 20χρονου στην Καλαμαριά, την ώρα που εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:00 το βράδυ της Πέμπτης, όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν πως ένας νεαρός εντοπίστηκε αιμόφυρτος δίπλα σε ένα κάδο, στην οδό Αργοναυτών στην Καλαμαριά.

«Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, ήρθε στη δημοσιότητα βίντεο, όπου διακρίνεται η στιγμή που δύο άτομα με κουκούλες τρέχουν και από πίσω βρίσκεται ο 20χρονος, ο οποίος έχει δεχτεί ήδη μαχαιριά στην πλάτη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο άτυχος νεαρός κάνει κάποια βήματα, πριν καταρρεύσει δίπλα στον κάδο και χάσει τις αισθήσεις του.

Μετά τη δολοφονία του 20χρονου, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν έρευνες στην περιοχή, συλλέγοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων.

Καλαμαριά: «Τον είδαμε αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο, ήταν τρία άτομα» λέει αυτόπτης μάρτυρας Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο της φονικής επίθεσης στον 20χρονο / EUROKINISSI
Καλαμαριά: «Τον είδαμε αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο, ήταν τρία άτομα» λέει αυτόπτης μάρτυρας Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο της φονικής επίθεσης στον 20χρονο / EUROKINISSI
Καλαμαριά: «Τον είδαμε αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο, ήταν τρία άτομα» λέει αυτόπτης μάρτυρας Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο της φονικής επίθεσης στον 20χρονο / EUROKINISSI
Καλαμαριά: «Τον είδαμε αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο, ήταν τρία άτομα» λέει αυτόπτης μάρτυρας Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο της φονικής επίθεσης στον 20χρονο / EUROKINISSI

Στο σημείο πήγε και η διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, Λήδα Κοβάτση, για αυτοψία, ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσει και τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου και τις συνθήκες της δολοφονίας.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ

Ελλάδα / Θάνατος καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: «Την παρέπεμψαν σε ψυχιατρική εξέταση με σκοπό να την απολύσουν»

Ο θείος της 57χρονης Σοφίας Χρηστίδου έκανε λόγο για σοβαρές παραλείψεις από την πλευρά των Διευθύνσεων του σχολείου και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
THE LIFO TEAM
ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ελλάδα / ΟΣΕ: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού - Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια

Το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν σε τμήματα της τουριστικής διαδρομής έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις μεγάλων και επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές από τη γύρω δασική έκταση του όρους Χελμού
THE LIFO TEAM
Τι δείχνει νέα έρευνα για την Ελλάδα: οι άνδρες εμφανίζονται πολύ πιο αρνητικοί από τις γυναίκες απέναντι στην ομοφυλοφιλία

Ελλάδα / Τι δείχνει νέα έρευνα για την Ελλάδα: οι άνδρες εμφανίζονται πολύ πιο αρνητικοί από τις γυναίκες απέναντι στην ομοφυλοφιλία

Οι νόμοι μπορεί να αλλάζουν, αλλά οι κοινωνικές στάσεις όχι πάντα με τον ίδιο ρυθμό. Μια νέα έρευνα του Pew Research Center δείχνει ότι στην Ελλάδα το 40% των ανδρών θεωρεί την ομοφυλοφιλία ηθικά απαράδεκτη, έναντι 20% των γυναικών.
THE LIFO TEAM
 
 